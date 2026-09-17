Polémica por el gol que le anularon a Inter de Bogotá en el debut de James: Nacional se salvó

Atlético Nacional consiguió tres puntos más en su visita al Estadio El Campín y se acomodó como segundo en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. El cuadro verdolaga, además, disfrutó del debut oficial de James Rodríguez y su primera asistencia para el tanto agónico de Juan Manuel Zapata.
Pero no todo fue color de rosa para Nacional. Sobre el minuto 66 se anuló un polémico gol convertido por el uruguayo Fabricio Sanguinetti, quien salió muy molesto a dar declaraciones en zona mixta.
Aunque Sanguinetti estaba claramente en posición adelantada, el balón provenía de un rival que anticipó a Larry Vásquez cerca del borde del área.
El delantero uruguayo convirtió de rebote por encima de Franco Armani, pero el juez de línea levantó la bandera y anuló en tanto. En la cabina de VAR hicieron el chequeo protocolar que duró más de dos minutos hasta hacer el llamado al árbitro Carlos Betancur.
Después de acercarse al monitor y ver la jugada con detenimiento, Betancur llamó a su asistente y le pidió una segunda opinión al respecto. La conclusión del juez central fue que el toque de Xavi Ríos no era voluntario y se trataba más de una salvada que de un pase deliberado.
POLÉMICO GOL— Jose Borda (@Borda_analista) September 17, 2026
En Inter Bogotá vs Nacional con llamado del VAR el árbitro anuló el gol a Sanguineti. Betancur tenía que decidir y tuvo que llamar al asistente para hacerlo. La clave es si el pase de Rios se considera deliberado o no. Creo que estuvo bien anulado el gol ¿Ustedes? pic.twitter.com/FhlXTQaI6x
Opinión dividida de los analistas
El gol anulado a Fabricio Sanguinetti dividió opiniones en la transmisión de Win Sports y en redes sociales también se convirtió en tema de conversación.
José Borda, analista arbitral, dio su opinión al respecto. “En Inter de Bogotá vs. Nacional, con llamado del VAR, el árbitro anuló el gol a Sanguinetti. Betancur tenía que decidir y tuvo que llamar al asistente para hacerlo. La clave es si el pase de Ríos se considera deliberado o no. Creo que estuvo bien anulado el gol”, apuntó.
Por otro lado, El VAR central considera que sí debió subir al marcador. “Si bien hay una extensión/esfuerzo del defensor, es su decisión hacer ese movimiento para puntear el balón y no está aún cerca de portería. Al final, entre Betancur, el VAR y su asistente, consideraron que fue salvada. Yo creo que pudo haber sido gol perfectamente”, indicó.
Los descargos de Sanguinetti
Sanguinetti, afectado por la decisión arbitral, salió muy molesto después de haberse quedado con las ganas de marcarle a Atlético Nacional y los diez minutos de adición en los que Zapata marcó el tanto de la victoria verdolaga.
“Todo el mundo me dice que era válido, así que lo veré en mi casa más tranquilo. Nos vamos tristes porque me parece que nos merecíamos por lo menos el empate”, dijo.
Sanguinetti reveló que habló con Larry Vásquez sobre esa acción puntual del partido. “Me dice que no la tocó y en las cámaras se veía claro que la tocan de atrás. El árbitro no nos dio explicaciones, solamente anuló. No quiero hablar mucho porque estoy enojado”, declaró el uruguayo.