James Rodríguez vivió su primer homenaje por regresar al FPC: rival de Nacional le dio obsequio

Internacional de Bogotá le hizo un homenaje a James Rodríguez en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Fue este miércoles, 16 de septiembre, en el juego contra Atlético Nacional.

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Inter Bogotá recibió a Atlético Nacional, en juego válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-ll. Sin embargo, los locales fueron los hinchas verdes, que coparon por completo el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Entonces, hubo dos panoramas: la fiesta que armaron los hinchas de Atlético Nacional en las tribunas, para sorprender a James Rodríguez, y el homenaje que le hizo Internacional de Bogotá al 10.

Internacional de Bogotá homenajeó a James Rodríguez

Un delegado de Internacional de Bogotá fue el encargado de entregarle a James Rodríguez la camiseta del club capitalino como obsequio. Además, la marcaron en la espalda con el número 10 del volante colombiano.

Todo mientras el estadio se venía abajo, pues los aplausos le llovían a James, reconociéndolo como el fichaje más importante de la Liga BetPlay 2026-ll.

⚽🇨🇴🙏 ¡Homenaje de Internacional de Bogotá a James Rodríguez! ¡Primera convocatoria del crack y ya recibe reconocimiento de los rivales!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/XsVROIHkr9 — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

El acto simbólico se dio antes de que arrancara el partido entre Inter y Nacional. Apenas recibió la camiseta, James se acabó yendo al banco, pues no fue titular en el juego ante los capitalinos.

¿James Rodríguez tendrá más homenajes en Colombia? Puede que, a las canchas donde vaya el histórico exjugador de la Selección Colombia, los equipos que enfrenten a Atlético Nacional acaben teniendo un gesto de admiración el cucuteño de 35 años, quien supo jugar en Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y otros equipos más de Europa.

James Rodríguez, suplente con Nacional en su primera convocatoria

En la noche del martes, 15 de septiembre, los hinchas de Nacional y la prensa deportiva en Colombia entraron en expectativa total, pues James Rodríguez estaba en la lista de convocados para el partido contra Internacional de Bogotá.

Compartimos la lista de convocados y el reporte médico para nuestro viaje, por la fecha 13, donde jugaremos ante Internacional de Bogotá.



Vamos por otros tres puntos, Verdolagas 💚 #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/RuH6oQixF1 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 15, 2026

Era la primera vez que James ingresaba a un listado de convocados, pues en el juego anterior, contra Águilas Doradas, no alcanzó a entrar. La gran pregunta era si iba a ser titular.

Pero no fue así. El técnico verdolaga, Lucas González, decidió un 11 inicial ante Inter Bogotá sin James Rodríguez de arranque.