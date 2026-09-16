Consentido de Néstor Lorenzo hizo magistral asistencia para meterse en las semifinales de Copa Sudamericana

Atlético Mineiro logró una dramática clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2026 ante el Santos y sigue en carrera por llegar a la final del torneo por segundo año consecutivo. El volante colombiano Kevin Castaño estuvo en la titular y sigue en alza en su nivel pensando en una nueva convocatoria a la Selección Colombia.

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El Galo, que perdió en 2025 la final ante Lanús de Argentina, derrotó en Belo Horizonte al Peixe en tanda de penales por 3-1, con un gigante arquero Gabriel Delfim quien atajó tres de los cuatro remates, suficiente para que Atlético Mineiro logre la clasificación entre los cuatro mejores del torneo.

“Extrema felicidad” por clasificar, afirmó el héroe de la victoria del Galo, Gabriel Delfim. “Estuvimos todos muy unidos para hacer que esta noche pasara”. Pese a que el arquero fue la figura del Atlético Mineiro, eso no hubiera sido posible si Kevin Castaño no lanza la asistencia definitiva para el cabezazo del atacante argentino Tomás Cuello.

En la agonía del encuentro en el Arena MRV, al minuto 90+2, Cuello logró impactar de cabeza un gran centro de Kevin Castaño, quien recibió cuando estaba recostado sobre el sector derecho y ahí fue preciso para conformar un gol salvador que forzó los penaltis tras el 4-4 en el marcador global.

TOMAS CUELLO SOBRE EL FINAL MANDA TODO A LOS PENALES



Centro de Kevin Castaño para el cabezazo del argentino, quien puso el 4-2 para el Galo sobre Santos.



La llave está ¡4-4!



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Bernard había abierto el marcador para el Mineiro a los treinta segundos de iniciado el partido en el Arena MRV y Reinier aumentó a los 20 minutos. Pero Lyanco, en propia puerta, descontó para el Santos a los 30 minutos.

Kevin Castaño una de las figuras de la Copa Sudamericana Foto: Getty Images

Reinier, ex Real Madrid, volvió a poner dos goles arriba al Galo a los 41 minutos, pero Gabigol volvió a descontar a los 72 y le daba el pase al Santos. Una serie vibrante, llena de juego ofensivo y espacios en defensa donde Kevin Castaño fue una de las figuras. El gol de Cuello llevó la serie a los penales y allí Gabriel Delfim hizo el resto.

Castaño mira los amistosos en septiembre y octubre

Este buen andar de Kevin le abre las puertas otra vez en la Selección Colombia, recordando que fue uno de los convocados al Mundial 2026. En el mercado de pases cambió de club y abandonó River Plate para ir al Atlético Mineiro, donde ha presentado un buen nivel y sigue en la pelea por la Copa Sudamericana.

“El próximo jueves 17 (de septiembre) habrá una rueda de prensa en horario por confirmar con el profesor Néstor Lorenzo”, difundió la Federación Colombiana de Fútbol en una rueda de prensa.

FCF confirmó los amistosos de Colombia para la fecha Fifa de septiembre y octubre de 2026 Foto: FCF

La Selección Colombia se alista para los amistosos contra México el 26 de septiembre en Baltimore, el 2 de octubre con Paraguay en New Jersey y el 6 de octubre en Miami ante Perú.