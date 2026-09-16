Biassini Segura rompe el silencio tras graves acusaciones sobre muestras de afecto a su hija y anuncia acciones legales

El reconocido actor colombiano Biassini Segura emitió un pronunciamiento público para desmentir categóricamente los señalamientos difundidos en redes sociales por el creador de contenido Eduardo Benavides.

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La controversia surgió tras la publicación de un video grabado en un espacio de rodaje, en el que el influenciador sugería posibles comportamientos inadecuados del artista hacia su hija menor de edad. Segura calificó las afirmaciones como falsas y confirmó que iniciará acciones legales.

La polémica inició en la plataforma TikTok, donde el creador de contenido Eduardo Benavides difundió un video grabado durante las jornadas de filmación de una producción audiovisual en el sector de Pontevedra. En la grabación, en la que se difuminó el rostro de la menor de edad, Benavides cuestionaba las muestras de afecto entre el actor y su hija.

Durante el video, el influenciador sostuvo haber presenciado la escena e hizo un llamado a la revisión de la situación por parte de las autoridades competentes.

No obstante, el mismo creador de contenido aclaró en su intervención que no podía señalar la existencia de una conducta punible: “Yo tampoco puedo afirmar que aquí hubo un delito, porque son las autoridades competentes las que deben investigar esta situación”, afirmó Benavides en la grabación publicada.

Ante la viralización del contenido, Biassini Segura publicó un comunicado en sus canales oficiales para detallar el contexto en el que ocurrieron los hechos, precisando que tuvieron lugar el viernes 14 de agosto durante la grabación de una producción en la que participa.

Según el relato de Segura, el evento transcurrió en el Base Camp de la producción —zona donde se ubican camerinos, maquillaje y vestuario—, un espacio concurrido y a plena luz del día.

El actor explicó que se encontraba compartiendo tiempo con su hija menor mientras la madre de las niñas, la también actriz Ana María Aguilera, acompañaba a la hija mayor a maquillaje.

“Mi relación con mis hijas es sana, es de amor, respeto, cuidado, siempre ha sido así”, enfatizó el actor durante su declaración pública, rechazando cualquier interpretación distorsionada sobre las muestras de afecto hacia la menor.

Respecto a la presencia de la Fuerza Pública en el lugar, Segura confirmó que agentes de la Policía Nacional acudieron a la locación en respuesta a una llamada anónima. De acuerdo con las declaraciones del artista, tanto él como la madre de la menor presentaron los documentos de identidad de la familia y explicaron lo sucedido a los uniformados.

El actor señaló que las autoridades procedieron a verificar la situación e identidades en el sitio, constatando que no existía vulneración alguna a los derechos de la menor ni irregularidad en el entorno familiar.

Segura precisó que, al confirmarse el normal desarrollo de los hechos, los agentes se retiraron sin que se abriera una investigación o existiera una denuncia formal en su contra.

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Finalmente, el actor rechazó la manipulación del material audiovisual y advirtió sobre las afectaciones que este tipo de difusiones generan en el entorno personal, familiar y laboral.

Por ello, confirmó que junto a su equipo jurídico ha iniciado las acciones legales, civiles y penales correspondientes por la vulneración de su buen nombre e imagen pública.

Tras la publicación de su video aclaratorio, diversas figuras de la industria del entretenimiento en Colombia expresaron abiertamente su respaldo en redes sociales. Personalidades del medio artístico como Salomón Bustamante, Sebastián Vega, Michell Guty y Diana Ángel manifestaron mensajes de apoyo al actor y su familia ante la situación.