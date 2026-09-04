José Gaviria reaccionó a advertencia de Jerome Sanabria sobre delicada situación y dejó inesperadas palabras

Jerome Sanabria llamó nuevamente la atención en redes sociales luego de contar públicamente una situación que, según su propio relato, habría comenzado en el ámbito virtual y terminó afectando su entorno personal. La joven, que mantiene una presencia constante en distintas plataformas digitales, acostumbra compartir aspectos de su vida cotidiana y de las actividades relacionadas con su carrera política.

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A través de su cuenta de X, Sanabria aseguró que recientemente habría enfrentado un intento de hackeo de sus cuentas digitales. Sin embargo, lo que más preocupación le generó fue que, de acuerdo con sus declaraciones, el episodio habría trascendido las redes sociales y llegado hasta el lugar donde reside.

La joven manifestó que alguien estaría intentando callarla y que la situación habría escalado de manera preocupante. Entre los hechos que denunció públicamente mencionó daños en los vidrios de su apartamento y la aparición de imágenes con mensajes negativos dentro del edificio en el que vive.

Ante esto, dejó claro que considera que lo ocurrido va mucho más allá de un simple inconveniente en internet y expresó que tomó acciones legales para defenderse, tramitando ello con su abogado, Francisco Bernate.

En medio de las reacciones que generó esta delicada situación, la cual mostró con seguridad y determinación, José Gaviria, famoso productor, quiso tomar la palabra y enviar un particular mensaje.

El exjurado de Factor X, de RCN, aprovechó y citó el post que hizo la joven con el video, refiriéndose a ella de una manera inesperada.

Según se vio, Gaviria indicó que la creadora de contenido hacía parte del patrimonio nacional de Colombia, elogiando el trabajo y la figura que construyó en el ámbito mediático desde hace unos años.

“Jerome es patrimonio nacional”, escribió en la publicación, donde recogió casi mil likes.

El productor ha sido fiel seguidor de Abelardo De La Espriella y su gobierno, por lo que suele lanzar mensajes enfocado en aplaudir dichas acciones que se han realizado en este tiempo.