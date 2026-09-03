Jerome Sanabria alertó por delicado tema y se pronunció sobre preocupante situación: “Intentan silenciarme”

Jerome Sanabria volvió a convertirse en tema de conversación entre los usuarios de redes sociales debido a recientes situaciones que ha decidido compartir públicamente. La joven permanece activa en sus diferentes plataformas, donde suele mostrar momentos de su vida personal y algunos detalles de sus proyectos profesionales.

María Margarita Giraldo, famosa actriz, no se contuvo y envió mensaje a Jerome Sanabria tras hablar de reforma pensional de Petro

En las últimas horas, utilizó su cuenta en X para revelar un inesperado inconveniente que habría tenido en el entorno digital. Según relató, fue blanco de un presunto intento de hackeo, situación que decidió hacer pública para advertir sobre lo sucedido.

El mensaje despertó diversas reacciones entre los internautas, quienes siguieron con atención las declaraciones de Sanabria y los detalles que compartió sobre este incómodo episodio.

De acuerdo con lo que expuso en redes sociales, alguien estaba intentando silenciarla, al punto de pasar de lo digital a lo real. La joven advirtió que esta situación ya no era normal, pues le rompieron los vidrios de su apartamento y llegaron a poner imágenes negativas en el edificio en el que vive.

En el clip, que subió a su cuenta oficial, denunció que seguían los intentos por hackear su Instagram, por lo que consideraba que esto era una forma de intimidación ante sus declaraciones políticas.

“Rompieron los vidrios de mi apartamento, pegaron imágenes alusivas a mí en mi torre y llevan más de una semana intentando bloquearme Instagram”, dijo en el post.

En las imágenes, la mujer apuntó que ya contaba con el servicio de su abogado, el cual puso ya una denuncia penal en contra de los presuntos responsables de lo que pasaba.

“Es evidente que intentan intimidarme y silenciarme, pero no lo lograrán. Mi abogado Francisco Bernate ya instauró la denuncia penal”, alertó en el contenido.

Jerome Sanabria aclaró que no le interesaba que le dieran seguridad o le proporcionaran lujos, pues lo único que deseaba era exponer el tema y dejar constancia.

La influencer mostró videos de la conversación que sostuvo su mamá con los presuntos responsables, enmarcando que ya los tenían identificados.

A esto agregó las imágenes donde la señalaban por sus actos políticos, concluyendo que era algo en su contra por el trabajo que realizaba.