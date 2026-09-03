Claudia Bahamón reaccionó a la situación de Rossy Lemos y dejó contundente mensaje: “Me alegra”

Tras el fuerte terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, miles de personas se han visto afectadas por los daños estructurales que generó el movimiento telúrico. Ante esta situación, varias personalidades del mundo del entretenimiento se han pronunciado a través de sus redes sociales para pedir ayuda, además de llegar a los territorios más afectados para ponerse al frente de la situación y contribuir con la comunidad.

Rossy Lemos reveló si renunció a Noticias RCN tras el terremoto y publicó emotivos recuerdos

Una de las que más ha llamado la atención es la presentadora de Noticias RCN, Rossy Lemos, quien desde el primer momento dio de qué hablar, pues su casa en Chocó sufrió graves afectaciones y deberá recibir costosas reparaciones.

Esto hizo que la comunicadora social estuviera ausente en las emisiones del noticiero, en donde figuraba como una de las presentadoras principales del formato informativo, por lo que hace algunos días rompió el silencio y confesó si ya no hacía parte de la nómina del Canal RCN.

Por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Rossy contó que continúa trabajando en el canal. No obstante, le dieron el espacio para cumplir con la labor humanitaria en el Chocó, además del debido tiempo de recuperación, teniendo en cuenta las complicaciones de salud que ha atravesado.

El mensaje de Claudia Bahamón a Rossy Lemos

A través de la sección de comentarios, Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity, reaccionó a las palabras de su compañera y le dedicó un emotivo mensaje en medio del complicado momento que está atravesando.

Rossy Lemos, nuevamente en el hospital: la presentadora preocupó con recaída en su salud

“Que linda Rossy. No te conozco bien pero que buena onda eres. ¡Qué carisma! Me alegra saber que existen personas como tú tan amorosas, empáticas y profesionales. Ahora con respecto a el apoyo que te brindó el Canal RCN, no me extraña. Llevo en esta casa desde enero de 2002 (casi 27 años) y siempre he sentido un apoyo incondicional", escribió.

Y resaltó el apoyo que la compañía le da sus trabajadores cuando presentan alguna calamidad:

“Es la casa más bonita del mundo y mi relación más estable jajaja. Me alegra que pertenezcamos a la misma familia”, anotó.

Intercambio de mensajes entre Claudia Bahamón y Rossy Lemos. Foto: Instagram @claudiabahamon / @rossylemos

¿Qué le respondió Rossy Lemos a Claudia Bahamón?

Tras leer las palabras de la conductora del programa de cocina, Rossy Lemos respondió al mensaje y se mostró agradecida por el pronunciamiento de su colega.

“Clau, qué mensaje tan bonito. Gracias por verme con tanto cariño aun sin conocerme tanto. Y después de leer lo de tus casi 27 años ya entendí todo: definitivamente esta sí es una relación para toda la vida. Qué felicidad compartir casa y familia contigo”, escribió.