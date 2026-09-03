Se conoce primer video del supuesto asesino de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo: así fue captado en cámaras

El crimen de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista de la banda mexicana de rock Camilo Séptimo, ha generado gran conmoción en todo el país. El hombre fue asesinado junto a toda su familia en su apartamento ubicado en el conjunto residencial Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza.

Terror en México: asesinan a músico, a su esposa embarazada y a su hija en su propia casa

Según confirmaron las autoridades, en el sitio también fueron encontrados los cuerpos de su esposa, Ana Paola, de 35 años, en estado de embarazo; su hija de 3 años y una empleada de 21.

Además, se conoció que un niño de 6 años, también hijo de la pareja, al parecer se escondió en uno de los cuartos y se salvó; poco después fue encontrado por uniformados de la Policía que llegaron a la aterradora escena.

Detrás de todo, de acuerdo con las primeras informaciones, estaría un sujeto identificado como Diego Sebastián ‘N’, quien sería socio del tecladista de la banda mexicana. En las últimas horas, se conoció un video que muestra a este sujeto llegando hasta el inmueble para, posteriormente, perpetrar el ataque.

El video, que solo dura 24 segundos, fue grabado por una cámara de seguridad en el ascensor del edificio donde está el apartamento.

Eran las 5:24 de la tarde cuando el supuesto asesino se acercaba a sus víctimas. Diego Sebastián llevaba una gorra gris, una chaqueta negra, jeans y una maleta en su hombro izquierdo.

En un instante, se ve que el hombre levantó la cabeza y la movió como si quisiera comprobar si había algo a su alrededor. En ese momento, su cara no mostraba emociones y llevaba puestas unas gafas oscuras.

Quién era Jonathan Meléndez, integrante de famosa banda que fue asesinado junto a su esposa embarazada y su hija

El video termina y se piensa que después de esto el sujeto entró a la casa y mató a Meléndez Ochoa y a su familia. Según las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el crimen sucedió entre las 5:30 p. m. y las 7:40 p. m.

Además, se habla de que otro sujeto, identificado como Gerardo ‘N’, también habría ingresado al inmueble y ayudado a Diego Sebastián con todo. Además, no se puede descartar que haya más cómplices, aunque por ahora solo se menciona a dos detenidos.

Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo Foto: Captura de pantalla de redes sociales.

La investigación continúa adelante, mientras que la comunidad exige justicia en uno de los casos que más conmoción ha generado en los últimos años en México.