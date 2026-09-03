Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de septiembre, según Walter Mercado

Con la llegada de agosto de 2026, muchas personas buscan mejorar su situación económica y, por ello, deciden probar suerte en diferentes juegos de azar, como las loterías y los chances.

Los números de Walter Mercado para el 2 de septiembre que están llamando la atención entre los jugadores

Entre quienes creen en la astrología y las energías, los mensajes de Walter Mercado siguen siendo una referencia. Aunque el reconocido astrólogo y vidente puertorriqueño falleció en 2019, su legado continúa vigente gracias a las predicciones que su familia comparte para cada signo del zodiaco.

Para este 3 de septiembre, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas y encargada de mantener vivo su legado, reveló los números de la suerte que, según la tradición del astrólogo, podrían favorecer a quienes esperan quedarse con un millonario premio.

Walter Mercado. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries encontrará un mayor equilibrio entre su vida personal y sus responsabilidades públicas. Hay una necesidad de dejar atrás situaciones del pasado y mirar hacia nuevas posibilidades.

Números de suerte: 33, 9 y 18.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

En el amor, Tauro deberá evitar entusiasmarse demasiado rápido. Las nuevas relaciones podrían disfrutarse sin asumir compromisos apresurados. En las finanzas, será importante ponerse al día con los gastos y cumplir las obligaciones pendientes.

Números de suerte: 13, 7 y 10.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La sensibilidad estará especialmente marcada para Géminis. Su intuición podría llevarlo a descubrir situaciones que antes no percibía.

Números de suerte: 18, 21 y 1.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los malentendidos en las relaciones deberán resolverse cuanto antes. Habrá mejores ingresos, aunque también podrían aparecer nuevos gastos vinculados con la pareja.

Números de suerte: 31, 5 y 21.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La comunicación será una de las fortalezas de Leo. Las amistades y asociaciones podrían abrir nuevas puertas, mientras los viajes y el romance estarán favorecidos.

Números de suerte: 46, 3 y 20.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo deberá evitar quedarse atrapado en pensamientos negativos. Dedicar tiempo al bienestar personal, practicar alguna actividad física y adoptar hábitos saludables podría ayudarle a recuperar la motivación.

Números de suerte: 15, 22 y 50.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La familia y el hogar serán fuente de satisfacción para Libra. En el terreno sentimental habrá intensidad y posibilidades de romance. Además, será conveniente anotar las nuevas ideas relacionadas con proyectos personales o laborales para darles forma posteriormente.

Números de suerte: 6, 30 y 11.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las inversiones destinadas al futuro podrían generar buenos resultados. Escorpio tendrá la oportunidad de hacer una limpieza general en diferentes aspectos de su vida y dejar atrás aquello que ya no funciona.

Números de suerte: 7, 13 y 21.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El panorama financiero se presenta favorable para Sagitario. Será una jornada apropiada para avanzar en proyectos, firmar documentos y fortalecer la comunicación profesional. Para quienes están solteros, incluso podría surgir un interés romántico en el entorno laboral.

Números de suerte: 40, 12 y 32.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los desacuerdos podrían aparecer en la relación de pareja y será necesario actuar con mayor comprensión. Además, los gastos inesperados podrían afectar las finanzas. Por esta razón, no sería conveniente asumir nuevos compromisos económicos o cerrar negocios importantes.

Números de suerte: 6, 43 y 28.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario tendrá energía para tomar la iniciativa y avanzar en aquello que se proponga. Aunque podrían presentarse tensiones con personas cercanas, su capacidad para mantener la calma ayudará a superar los inconvenientes.

Números de suerte: 49, 1 y 22.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Algunos asuntos de negocios podrían sufrir retrasos y generar tensión, por lo que será necesario tener paciencia. También convendrá medir las palabras, especialmente frente a personas que puedan interpretar sus comentarios de manera negativa.

Números de suerte: 38, 22 y 9.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.