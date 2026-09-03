Murió Cassandra Wilson, la legendaria cantante de jazz que ganó dos premios Grammy

Cassandra Wilson, la cantante, compositora y productora de jazz ganadora de dos premios Grammy , ha fallecido a los 70 años.

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Considerada la mejor cantante de Estados Unidos por la revista Time en 2001, Wilson era conocida por su voz versátil, que trascendía los límites del jazz tradicional con raíces en el blues y se desenvolvía con naturalidad en géneros como el folk, el pop, el R&B, el country y muchos más. En el corazón de toda su obra se encontraba su singular voz de contralto, un sonido conmovedor inconfundiblemente ligado a sus raíces.

Como dijo Jon Batiste en un elogio fúnebre el miércoles, Wilson sonaba como el Sur.

Falleció el martes por la mañana en su ciudad natal de Jackson, Mississippi, según confirmó el forense del condado de Hinds, Jeramiah Howard.

Cassandra Wilson Foto: Getty Images

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Cassandra Wilson, la legendaria artista de jazz ganadora del premio Grammy. Cassandra Wilson falleció en paz en su casa, rodeada de su familia, amigos cercanos y su representante”, declaró su representante a la emisora ​​de radio de jazz WBGO.

De Jackson al mundo

Nacida y criada en Jackson, hija del músico Herman B. Fowlkes y la maestra Mary Fowlkes, Wilson mostró desde temprana edad una gran afición por la música, escuchando a Motown, Miles Davis y Thelonious Monk. A los 6 años, comenzó a tomar clases de piano. Tocaba el clarinete en bandas de música. Actuaba en cafés y en grupos de versiones mientras estudiaba en Millsaps College y en la Universidad Estatal de Jackson.

A principios de los años 80, se formó con grandes figuras del jazz en Nueva Orleans antes de mudarse a la ciudad de Nueva York y unirse al colectivo M-Base de Steve Coleman, llegando a convertirse en su vocalista principal.

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Su voz inconfundible le valió cuatro nominaciones a los premios Grammy y dos galardones al mejor álbum vocal de jazz. Estos fueron en 1997 por New Moon Daughter y en 2009 por Loverly.

En 2015, fue Wilson quien ofreció un concierto especial en el famoso Teatro Apollo para conmemorar el centenario de la cantante de blues Billie Holiday, la legendaria vocalista de jazz estadounidense que falleció en la ciudad de Nueva York a los 44 años. Ese mismo año, Wilson lanzó su último álbum, Coming Forth by Day, un homenaje a Holiday.

Cassandra Wilson ganó dos premios Grammy. Foto: Getty Images

En 2022, Wilson fue nombrado Maestro de Jazz por la Fundación Nacional para las Artes (National Endowment for the Arts Jazz Master), uno de los máximos honores otorgados a los músicos de jazz en los Estados Unidos.

*Con información de AP.