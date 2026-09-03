Preocupación por Raúl Ocampo: apareció con graves heridas en el rostro y sus seguidores reaccionaron

Raúl Ocampo volvió a llamar la atención de sus seguidores en Instagram luego de publicar su más reciente video en la red social. El actor, recordado por su participación en MasterChef Celebrity Colombia, Rigo y Narcos, apareció con varias lesiones visibles en el rostro y generó preocupación entre sus más de 720 mil seguidores.

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Aunque no dio ninguna explicación sobre las curaciones que resaltaban en sus ojos y frente, el actor estaría mostrando algunas partes de lo que fue una jornada de trabajo; las heridas fueron el centro de atención.

En las imágenes, Ocampo llevaba un parche en la frente, una herida que podía verse en una de sus mejillas y una evidente inflamación alrededor de uno de sus ojos. La apariencia de las lesiones hizo que algunos usuarios se preguntaran inmediatamente si el actor había sufrido algún accidente o si estaba atravesando algún problema de salud.

Raúl Ocampo preocupó con su apariencia en redes sociales. Foto: Instagram @ocamporao

Sin embargo, todo apunta a que las heridas no serían reales y harían parte de una caracterización relacionada con un proyecto audiovisual en el que actualmente estaría trabajando.

Ocampo se dejó ver con una particular pijama de ositos y acompañado por personas que serían compañeros de set, detalles que reforzarían la posibilidad de que se tratara de una escena o preparación para un nuevo trabajo actoral.

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La inesperada apariencia del actor no pasó desapercibida y provocó diferentes reacciones entre los usuarios de redes sociales. Algunos manifestaron su preocupación al encontrarse con las imágenes sin conocer inicialmente el motivo de las heridas.

Entre los comentarios que surgieron estuvieron preguntas como: “¿Qué le pasó en la cara?”; “Me asusté cuando lo vi así” y “¿Eso es maquillaje para algún proyecto?”.

Aunque Raúl Ocampo no ha entregado mayores detalles sobre el proyecto en cuestión, su aparición despertó expectativa entre sus seguidores, quienes quedaron atentos a conocer más sobre el trabajo que estaría preparando.