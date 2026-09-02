Así reaccionó Claudia Bahamón al conocer a ‘su reemplazo’ en ‘MasterChef Celebrity 2026’

La ausencia de Claudia Bahamón en las recientes emisiones de MasterChef Celebrity 2026 no ha pasado desapercibida entre los televidentes del programa del Canal RCN. La presentadora tuvo que alejarse temporalmente del formato debido a otros compromisos, dejando un vacío entre los participantes, los jurados y los seguidores de la competencia gastronómica.

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Sin embargo, su ausencia también dio paso a un divertido momento que rápidamente llamó la atención en redes sociales. Durante una de las dinámicas del programa, Nicolás de Zubiría se refirió, en tono de broma, a la posibilidad de encontrar un reemplazo para Claudia Bahamón y aseguró que estaban abiertos los castings.

Fue entonces cuando Emiro Navarro, creador de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, decidió aprovechar la oportunidad. El influenciador se ubicó en el lugar que habitualmente ocupa la presentadora y manifestó su deseo de convertirse en el nuevo conductor de MasterChef Celebrity.

El momento fue compartido posteriormente en las redes sociales del Canal RCN, donde los seguidores del programa no tardaron en reaccionar. Entre bromas y comentarios, varios usuarios se sumaron a la divertida conversación sobre la posibilidad de que Emiro asumiera el papel de Claudia Bahamón.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue publicado por una cuenta de seguidores de la presentadora, que escribió: “Claudia Emiro Navarro Bahamón JAJAJAJAJAJAJA”.

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El mensaje llegó hasta la propia Claudia Bahamón, quien decidió pronunciarse y dejó claro que también se divirtió con todo lo que ocurrió durante los días en los que no estuvo en el programa.

La presentadora reaccionó con risas a los comentarios y a la particular propuesta de Emiro Navarro, demostrando que tomó con humor la dinámica que se generó alrededor de su posible “reemplazo”.

Comentario de Claudia Bahamón. Foto: Instagram @canalrcn / @claudiabahamon

Aunque todo ocurrió como parte de una broma, el momento logró convertirse en uno de los temas comentados por los seguidores de MasterChef Celebrity 2026. Por ahora, Claudia Bahamón continúa siendo una de las figuras más representativas del formato, mientras los televidentes siguen atentos a las novedades de la competencia y a su esperado regreso.