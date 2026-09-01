Lina Tejeiro se defendió de las críticas tras decisión sobre su embarazo: “Soy llorona”

Lina Tejeiro volvió a pronunciarse luego de recibir varios comentarios y cuestionamientos por la decisión que tomó durante su embarazo mientras participaba en MasterChef Celebrity 2026.

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La actriz aprovechó la publicación de su reciente entrevista en La Tobón Show, de Laura Tobón, para responder a quienes han opinado sobre su comportamiento sin conocer todo lo que vivió detrás de cámaras.

En la conversación con la presentadora, Tejeiro reveló que se enteró de su embarazo cuando todavía hacía parte de la competencia culinaria. Aunque finalmente salió del programa tras enfrentarse a una prueba de eliminación, la actriz explicó que atravesaba un momento físicamente exigente y que las condiciones de las grabaciones comenzaron a pasarle factura.

Lina Tejeiro en 'MasterChef Celebrity 2026'. Foto: Canal RCN - 'MasterChef Celebrity 2026'.

Según contó, la producción conocía su situación y fue comprensiva con ella durante ese proceso. “Fueron muy empáticos, fueron maravillosos, me trataron demasiado bien”, aseguró la actriz, quien inicialmente no quería abandonar la competencia pese a las dificultades que enfrentaba.

El comentario que dejó posteriormente en redes sociales llamó especialmente la atención. Lina les respondió a algunas personas que cuestionaron sus decisiones y explicó el intenso ritmo que mantenían los participantes del reality.

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¿Qué dijo Lina Tejeiro por los malos comentarios que recibió en las redes sociales?

“Me sorprende cómo cada mujer comenta sin conocer todo lo que hay detrás de un reality: jornadas de más de 12 horas, grabando dos capítulos diarios, prácticamente sin descanso”, escribió. Además, reveló que dormía entre cuatro y cinco horas y que, al terminar las jornadas, debía continuar con otras actividades.

La actriz fue clara al señalar que sus palabras no buscaban justificar sus decisiones. “No lo digo para justificarme. Lo digo porque, así como hablan de mí, también deberían dimensionar el esfuerzo de todos los participantes que siguen ahí, sosteniendo ese ritmo día tras día”, expresó.

Comentario de Lina Tejeiro. Foto: Instagram @linatejeiro - @latobonshow

En medio de su mensaje, Lina dejó una contundente reflexión sobre su personalidad y la manera en que se muestra públicamente. “Soy llorona, soy chistosa, soy malgeniada, soy emocional. Soy humana y soy real. Nunca he pretendido mostrarles algo que no soy”, afirmó.

Tejeiro aprovechó para reconocer a las mujeres que viven sus embarazos de maneras diferentes y destacó que no todas las experiencias son iguales. “Cada cuerpo, cada embarazo y cada experiencia son distintos”, señaló.

Finalmente, expresó que no pretende convencer a quienes tienen una opinión negativa sobre ella: “A las que no, está bien también. No voy a hacer nada para intentar cambiarles su opinión”.