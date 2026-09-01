José Gaviria le tiró vainazo a gabinete alterno de Petro y se sacó espinita: “Sean serios”

El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda volvieron a generar debate luego de presentar el denominado “gabinete por la vida”, una iniciativa con la que el Pacto Histórico pretende ejercer oposición al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

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La propuesta está integrada por varios exfuncionarios de la anterior administración, quienes, según lo expuesto por sus promotores, asumirán labores de seguimiento y control político durante los próximos cuatro años.

Tras conocerse la conformación de este equipo alterno, las reacciones no tardaron en aparecer. En redes sociales y diferentes sectores surgieron críticas y cuestionamientos frente a la iniciativa, siendo Gustavo Petro e Iván Cepeda dos de las figuras que concentraron la mayor parte de los comentarios.

Uno de los que se pronunció fue José Gaviria, reconocido productor musical, quien no dudó en utilizar su cuenta de X para tirarle un vainazo al gabinete alterno que propuso la izquierda colombiana.

El famoso fue directo y tiró el vainazo a los representantes del Pacto Histórico, señalando que debían ser serios al momento de comportarse políticamente. Su mensaje fue claro y conciso, proyectando su punto de vista al respecto.

“No hay que pararle bolas al gabinete de Temu… Sean serios", escribió en el post, donde sumó más de 2.700 likes.

A pesar de las numerosas críticas y reacciones que ha generado la iniciativa, Gustavo Petro e Iván Cepeda han mantenido su respaldo al denominado gabinete alterno. Ambos líderes han defendido la propuesta frente a los cuestionamientos surgidos en distintos sectores.

La creación de este equipo también ha provocado un amplio debate en el país, con posiciones divididas sobre el papel que desempeñaría durante el actual periodo de gobierno.