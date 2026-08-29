Andrea Petro habló sobre su relación con Antonella y Sofía Petro, sus hermanas, y dejó en evidencia situación: “Una fractura interna”

Andrea Petro volvió a generar conversación entre los usuarios de Instagram tras habilitar una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias. La empresaria aprovechó este espacio para interactuar con sus seguidores y responder algunas de las inquietudes que le plantearon sobre distintos aspectos de su vida.

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Como suele ocurrir en sus publicaciones, las preguntas abarcaron temas relacionados con la actualidad, la política y su ámbito personal. Sin embargo, una de ellas despertó especial curiosidad al llevar la conversación hacia su círculo familiar.

Uno de los seguidores quiso conocer cómo es la relación de Andrea con Antonella y Sofía, sus hermanas por parte de padre e hijas de Verónica Alcocer. El interrogante puso el foco en el vínculo que mantienen las tres y llamó la atención de los internautas que siguen de cerca las publicaciones de la hija del presidente Gustavo Petro.

La hija mayor del exmandatario respondió una interrogante muy puntual, aclarando cómo era el vínculo entre todos. La empresaria especificó que había una fractura familiar, la cual se hizo evidente con el tiempo.

“Obviamente la gente nota y ve muchas cosas. Uno no puede camuflar realidades. La presidencia ayudó a fracturar a la familia internamente. Es un tema que yo lo he hablado muchísimo”, dijo.

“Entre nosotros como hermanos no hay esa comunicación muy fluida, como otras personas suelen tenerla. Hay una diferencia de edad muy grande, hay distancias geográficas muy lejanas entre nosotros, y todos venimos de mamás diferentes también”, aseguró, contando un poco de cómo funcionaba todo.

Andrea Petro habló de sus hermanas. Foto: Instagram @andreapetro91

No obstante, fue enfática en que sus hermanas menores estaban más con Verónica Alcocer, mientras que ella pasaba mucho tiempo con su progenitora, Mary Luz Herrán.

“Llegan unos momentos en los que uno se acerca más a unos núcleos familiares y se aleja de otros en general. Pero yo, últimamente, he estado mucho con mi mamá, y ellas han estado mucho con su mamá”, puntualizó.

“Pero sí hay una fractura interna en la familia, que para mí es evidente. La gente se ha dado cuenta, pero es un tema que no lo he escondido”, agregó.