Jimmy Vásquez reveló por qué dejó de hablar con su mamá hace más de 10 meses: “Como las relaciones tóxicas”

En la emisión del programa MasterChef Celebrity Colombia de RCN, el actor cucuteño Jimmy Vásquez compartió un pasaje íntimo de su vida personal al referirse a la compleja relación que sostiene con su madre y a la decisión mutua de pausar su comunicación directa desde hace aproximadamente diez meses.

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La declaración se dio en el marco de una dinámica del concurso culinario, en la que los participantes rememoraron vivencias de la infancia.

Según lo expuesto por el propio artista en pantalla, las dificultades en el vínculo familiar no corresponden a un evento reciente, sino a una dinámica de convivencia que se remonta a su niñez y adolescencia, motivada principalmente por la similitud de carácter entre ambos.

Durante su intervención en el programa, Vásquez explicó que el choque constante con su madre se debe a la similitud en sus temperamentos, un factor que progresivamente generó tensiones en la convivencia diaria.

“Desde muy niño tengo roces con mi mamá por las personalidades tan similares”, manifestó el actor, añadiendo que durante la etapa de la adolescencia los desacuerdos se intensificaron y derivaron en discusiones continuas a lo largo de los años.

A pesar de los episodios conflictivos, Vásquez también recordó aspectos positivos de su crianza. Entre ellos, destacó costumbres compartidas como ver producciones mexicanas o preparar la caspiroleta, una bebida tradicional de la región santandereana.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación se fue desgastando. Hace diez meses, ambos acordaron dejar de hablarse para evitar mayores conflictos y dar espacio a la sanación.

“Tomamos una decisión, por un tiempo, de decir, como las relaciones tóxicas, como nos dejamos de hablar. Todos los días llamo, todos los días está mi hermana al lado de ella: ‘¿Cómo está mi mamá?’. ‘Bien, ahí está, que saludos’. Yo escucho ahí: ‘Dígale que saludos también, que qué está haciendo’”, contó Vásquez.

@canalrcn 🥹💭 Jimmy Vásquez habló sobre la difícil comunicación que tiene con su mamá. Recordó que han tenido fuertes discusiones por lo que hace unos meses decidieron tomar distancia. Ahora, a través de su hermana o papá, se mandan mensajes. #MasterChefCelebrityColombia ♬ sauti asilia - CanalRCN - CanalRCN

A pesar de la distancia, el actor afirmó que el amor por su madre permanece intacto: “La amo con toda el alma, pero la escucha, en general, nos cuesta”, sostuvo el intérprete durante el reality, haciendo hincapié en que la falta de interacción no responde a una ausencia de afecto filial.

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Asimismo, Vásquez enfatizó que no considera que este alejamiento sea definitivo y expresó su voluntad de trabajar en un proceso paulatino que permita restablecer la conversación y sanar la relación en el futuro.

Jimmy Vásquez es un reconocido actor colombiano con más de dos décadas de trayectoria en la televisión, el teatro y el cine nacional. Su presencia en la actual temporada de MasterChef Celebrity Colombia ha mostrado una faceta más personal ante la audiencia, en un formato que normalmente combina el desempeño gastronómico con las vivencias individuales de sus participantes.