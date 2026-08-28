Los 3 signos del horóscopo chino con mayor probabilidad de ganar la lotería el último fin de semana de agosto

El último fin de semana de agosto llega con nuevas predicciones para quienes siguen de cerca el horóscopo chino. De acuerdo con la astrología oriental, algunos signos podrían atravesar días favorables para la suerte, especialmente en temas relacionados con el dinero y las oportunidades inesperadas.

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En esta ocasión, tres animales del zodiaco chino aparecen entre los más favorecidos para el sábado 29 y domingo 30 de agosto.

Para quienes acostumbran participar en juegos de azar, estos días podrían convertirse en una oportunidad para probar suerte, siempre teniendo presente que no existe una fórmula que garantice ganar la lotería.

Estos son signos que tendrían más suerte en cuanto a los juegos de azar. Foto: Getty Images

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019,)

Las personas nacidas bajo el signo del cerdo podrían tener un fin de semana marcado por una energía positiva. La astrología china relaciona este signo con la abundancia y señala que podría recibir buenas noticias relacionadas con el dinero.

Una pequeña apuesta podría convertirse en una experiencia afortunada, aunque sin excederse.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El dragón también aparece entre los signos con mejores perspectivas para cerrar agosto. Su carácter decidido podría llevarlo a tomar decisiones que terminen favoreciendo sus finanzas.

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Las predicciones apuntan a posibles sorpresas económicas, por lo que algunos podrían sentirse motivados a participar en juegos de azar durante el fin de semana.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Para el mono, el cierre de agosto estaría acompañado de una dosis adicional de suerte. La astrología oriental señala que podrían presentarse oportunidades inesperadas, especialmente cuando se trata de asuntos económicos.

Por esta razón, este signo figura entre los que podrían probar suerte en la lotería.

Horóscopo chino con sus 12 signos zodiacales de animales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Estas predicciones forman parte de las creencias de la astrología china y deben tomarse únicamente como entretenimiento. El resultado de cualquier sorteo depende del azar y no puede anticiparse mediante un horóscopo.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.