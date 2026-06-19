Los 3 signos del horóscopo chino que se ganarían la lotería el fin de semana del 20 y 21 de junio

Con la llegada del fin de semana del 20 y 21 de junio, vuelven a tomar fuerza las predicciones relacionadas con el horóscopo chino y los signos que, según las interpretaciones astrológicas, podrían atravesar un momento especialmente favorable en temas económicos.

Entre quienes siguen estas creencias existe expectativa por conocer cuáles serían los animales del zodiaco oriental que tendrían una energía asociada con la fortuna, los premios inesperados y la posibilidad de recibir dinero extra.

Suerte en loterías. Foto: Getty Images

Aunque estas lecturas forman parte del entretenimiento y no garantizan resultados reales en juegos de azar, algunos signos aparecen repetidamente entre los más beneficiados para estas fechas.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024)

El Dragón encabeza las predicciones para este fin de semana y se posiciona como uno de los signos con mayores probabilidades simbólicas de atraer abundancia. Dentro del horóscopo chino, este signo suele representar liderazgo, expansión económica y momentos de crecimiento.

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Para el 20 y 21 de junio, las interpretaciones señalan una etapa favorable para aprovechar oportunidades inesperadas y confiar en decisiones que normalmente se dejarían pasar. También se habla de una energía que favorece los resultados sorpresivos y los acontecimientos que generan cambios positivos en el plano financiero.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020)

La Rata aparece como otro de los signos destacados para este fin de semana gracias a su relación tradicional con la inteligencia financiera y la capacidad de reconocer oportunidades antes que los demás.

Algunos signos en específico tendrían suerte con el dinero. Foto: Montaje Getty Images.

Según las predicciones del horóscopo chino, las personas nacidas bajo este signo entrarían en días marcados por una intuición más fuerte y una sensación de sincronía con acontecimientos favorables. Esta combinación la convierte en una de las señales más mencionadas cuando se habla de fortuna económica.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028)

El tercer signo señalado por las predicciones es el Mono, reconocido dentro del horóscopo chino por su capacidad para adaptarse rápidamente y sacar ventaja de escenarios cambiantes.

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Para el fin de semana del 20 y 21 de junio, este signo estaría conectado con una energía orientada hacia el movimiento económico y la posibilidad de recibir resultados favorables de situaciones aparentemente pequeñas. La astrología oriental asocia al Mono con el ingenio y la habilidad para encontrar oportunidades donde otros no las ven.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.