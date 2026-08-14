Más de 10.000 millones de dólares: el ambicioso plan de Uber que anticipa un giro en el transporte urbano

La reconocida aplicación Uber tiene sus miradas puestas en la modernización del sector automotor, luego de que anunciara una inversión de 10.000 millones de dólares durante los próximos años con el objetivo de acelerar el despliegue de su red de robotaxis.

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El objetivo de la compañía tecnológica, encargada de conectar a usuarios con conductores privados para dirigirlos a sus destinos, es, en sus palabras, dejar su huella dentro de un mercado que ha mostrado índices de cambiar el paradigma del transporte de pasajeros.

Los puntos principales de la inversión serán adquirir participaciones de capital en organizaciones comprometidas con el desarrollo de conducción autónoma, así como respaldar económicamente la operación de flotas y los compromisos vinculados con los coches.

Para el CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, el objetivo es desplegar un total de 120.000 vehículos sin conductor durante los próximos años, además de que se plantea que la empresa ofrezca un servicio autónomo en más de 15 ciudades durante el 2026.

La compañía tecnológica busca ampliar su operación de vehículos autónomos y alcanzar una flota de hasta 120.000 unidades. Foto: Getty Images

Este anuncio viene marcado con acuerdos que ha realizado la compañía para ampliar sus alianzas con industrias de vehículos autónomos, entre ellas Baidu y Rivian.

Por medio de estos pactos, Uber estaría invirtiendo más de 2.500 millones de dólares en participaciones, además de destinar más de 7.500 millones de dólares a flotas de robotaxis para los siguientes años, según cálculos de Financial Times.

“Estamos invirtiendo capital para garantizar el suministro (de robotaxis) en el futuro. Gran parte de ese suministro se basará en modelos de negocio rentables. Seguiremos asumiendo este tipo de compromisos”, añadió Khosrowshahi.

No obstante, este anuncio ha venido con una serie de posturas mixtas. Si bien Uber ha podido superar las expectativas del mercado en reservas brutas (gross booking) durante el segundo trimestre, con 58.020 millones de dólares, además de registrar ingresos por 14.190 millones de dólares, las previsiones de ganancias durante el tercer trimestre no superaron las esperadas.

La compañía mantiene alianzas con fabricantes y desarrolladores de vehículos autónomos para ampliar su red de robotaxis. Foto: Getty Images

Durante este periodo, las acciones de la compañía retrocedieron alrededor del 5 % en las operaciones posteriores a la publicación de los resultados.

Entre los temas que más fueron hablados está la relación de Uber con Waymo, la empresa de conducción autónoma de Alphabet, luego de que salieran rumores sobre un posible separación entre las partes.

Sin embargo, Khosrowshahi comentó que este rumor es falso, asegurando que la colaboración seguirá en ciudades como Austin y Atlanta, mientras Uber sigue buscando otros desarrolladores de vehículos autónomos para aliarze.