Waymo prepara despliegue de taxis autónomos a “una velocidad sin precedentes”: estas son las ciudades a donde llegará el servicio

La startup estrella de los robotaxis Waymo, filial de Alphabet (Google), aseguró que recaudó 16.000 millones de dólares en una ronda de financiamiento que valoró la empresa de vehículos autónomos en 126.000 millones de dólares.

Toyota sigue apostándole a los vehículos híbridos: se puso meta de producción bastante ambiciosa para 2028

Un robotaxi totalmente eléctrico de Waymo se detiene en un semáforo en rojo en el Distrito Financiero de San Francisco. Foto: Getty Images

Los codirectores ejecutivos de Waymo, Tekedra Mawakana y Dmitri Dolgov, calificaron la masiva inversión como una señal de que llegó la era de la movilidad autónoma a gran escala.

“Esta inyección de capital garantizará que estemos posicionados para avanzar con una velocidad sin precedentes, mientras mantenemos nuestros estándares de seguridad líderes en la industria”, dijeron Dolgov y Mawakana en una publicación de la compañía.

Agregaron que el foco para este año de Waymo es expandir el servicio de taxis robóticos a través de Estados Unidos y a nivel internacional. Los vehículos Jaguar blancos, equipados con cámaras y sensores, se han convertido en parte del paisaje en las calles de San Francisco y Los Ángeles.

El servicio opera también en Austin, Phoenix, Atlanta y Miami, en Estados Unidos. Y apunta a expandirse a 20 áreas metropolitanas en un año, incluyendo Londres.

“Estamos escalando a una realidad comercial, sentando las bases para operaciones de transporte bajo demanda en 20 ciudades adicionales en 2026, incluidas Tokio y Londres”, dijeron Dolgov y Mawakana.

Alphabet tuvo una importante participación en la ronda de inversión liderada por Dragoneer Investment Group, junto con titanes del capital de riesgo en Silicon Valley como Andreessen Horowitz y Sequoia Capital.

“Waymo no solo enseñó a los autos a manejarse a sí mismos, sino a hacerlo de manera significativamente mejor que cualquier humano o sistema competitivo”, aseguró Jared Middleman, socio de Dragoneer, en la misma publicación.

La empresa tuvo que dar explicaciones a finales de enero tras la colisión con un niño, que resultó levemente herido, en Los Ángeles.

Negocio de las motos no se detiene: estos fueron los 15 modelos más vendidos en enero de 2026 en Colombia

Una nueva flota de robotaxis empezará a rodar por el país a partir del 2026. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Según la compañía, su vehículo efectuó una frenada de emergencia ante la irrupción del niño en la calzada, “reduciendo la velocidad de aproximadamente 27 km/h a menos de 10 km/h” en el momento del contacto.

Rivales como Uber también buscan emerger con velocidad. El gigante de los viajes compartidos reveló el mes pasado el robotaxi Lucid, y apunta a poner una flota de ellos a trabajar en San Francisco este año.

Ya pueden transitar por autopistas

Cabe señalar que desde noviembre pasado los robotaxis de Waymo pueden realizar trayectos en autopistas en las regiones estadounidenses de San Francisco, Phoenix y Los Ángeles, un hito para los recorridos realizados por vehículos completamente autónomos.

La filial de Alphabet aceleró sus pruebas en autopista desde 2023 con el transporte de algunos de sus empleados, antes de lanzar su oferta anunciada a través de un comunicado.

El grupo planea ofrecer más adelante estos viajes de vehículos autónomos en Austin y Atlanta, donde Waymo ya presta servicios urbanos.

Los 20 carros más vendidos en enero de 2026: marcas celebran el mejor comienzo de año desde 2015

Waymo opera en diferentes ciudades de Estados Unidos. Foto: Getty Images

La compañía ofrece recorridos en California en una zona que abarca desde San Francisco hasta San José, lo que equivale a unos 100 km.

Los robotaxis competidores de Tesla, Zoox (Amazon) y May Mobility se limitan, por ahora, a la conducción urbana y no circulan por autopistas.

Varios modelos de automóviles particulares están equipados con asistentes de conducción, pero los más avanzados están en el nivel 3 (de 5), que requiere la presencia de una persona al volante, lista para tomar el control.