La Alcaldía de Floridablanca ha hecho dos anuncios importantes en cuanto a la movilidad del municipio en la última semana. Este martes la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (DTTF) anunció la suspensión temporal de la medida de pico y placa durante la Semana Santa de este 2026.

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“Durante estos días esperamos un alto flujo vehicular, por lo que es fundamental actuar con responsabilidad. Invitamos a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito, utilizar los parqueaderos autorizados y seguir las indicaciones de nuestros agentes, quienes estarán ubicados en puntos estratégicos para garantizar la movilidad y la seguridad vial“, declaró Jhair Castellanos Prada, el director de la entidad.

En el marco de la resolución 203 del 24 de marzo de 2026, la DTTF determinó que a partir del lunes 30 de marzo, los residentes y turistas podrán transitar con sus vehículos sin restricción de pico y placa en el municipio de Floridablanca, Santander.

En Floridablanca no habrá pico y placa durante la Semana Santa de este 2026. Foto: Alcaldía de Floridablanca

A partir del 6 de abril, la medida de pico y placa volverá a la normalidad. Además, desde ese mismo lunes, entrará en vigencia una nueva restricción para motociclistas en el municipio, con la que se busca contrarrestar el mototaxismo y que limitará la circulación de motos en dos sectores específicos.

En respuesta a una orden de un juzgado administrativo de Bucaramanga, la DTTF expidió la normativa que prohíbe el tránsito de motocicletas en la calle 157, entre Transversal El Bosque y calle 158 (sector Clínica Foscal Internacional, conocida como Fosunab).

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Además, motocicletas, mototriciclos y cuatrimotos en el sector Cañaveral tendrán la restricción de parrillero, sea hombre o mujer. Esta medida se toma dentro del polígono delimitado por:

Paralela Occidental (calles 30 y 31A)

Calle entre Paralela Occidental y Carrera 24

Carrera 24 (calles 30 y 31)

Calle 31 (carreras 24 y 26)

Carrera 26 (calles 31 y 31A)

El pico y placa de Floridablanca rige de lunes a sábado. Foto: Twitter @transitobucara

Esta medida se tomó basado en un estudio técnico de la DTTF, que evidenció la alta presencia de motocicletas en la movilidad del municipio, especialmente en sectores como La Cumbre, Cañaveral, el parque principal de Floridablanca, Bucarica y alrededores de la Clínica Foscal Internacional - FosUnab.

“En este estudio se pudo evidenciar que las motocicletas representan más del 65 % del flujo vehicular en corredores estratégicos, con una significativa participación en actividades de transporte informal”, explicó el director de Tránsito y Transporte de Floridablanca, Jahir Castellanos Prada.