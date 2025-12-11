Anuncian la esperada construcción del retorno en el Anillo Vial en Floridablanca, Santander

En el área metropolitana de Bucaramanga celebran el anuncio del inicio de obras en el retorno del Anillo Vial de Floridablanca, en Santander.

Carlos Mendoza, subdirector del Invías, informó que, a través de un contrato GBI, las labores comenzarán a finales de enero de 2026 y tendrán una duración aproximada de tres meses.

De esta manera, se asegura que para el próximo año los habitantes del área metropolitana puedan contar con la tan esperada obra vial. Durante más de diez años, ciudadanos e incluso empresarios habían presentado solicitudes, actos jurídicos y reiteradas peticiones para que se desarrollara un retorno en el Anillo Vial de Floridablanca, uno de los principales corredores que conecta la región.

Aunque sus voces no habían sido escuchadas, el Invías confirmó que el proyecto fue adjudicado y que las obras comenzarían durante los primeros días de 2026.

“La falta de este retorno nos puso, durante años, en una posición de desventaja frente a otros territorios del país. Su construcción no es solo una solución vial: es un mensaje claro de que las condiciones para invertir en Santander están mejorando y que el trabajo articulado entre Estado, empresas y comunidad sí da resultados”, afirmó Andrea Serrano, gerente de Zona Franca Santander.

Por su parte, Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander, aseguró que “el retorno del Anillo Vial es una de las necesidades más críticas para la movilidad y la seguridad vial en el Área Metropolitana. Los anuncios por parte del Invías son muy alentadores. Esperamos que esta sea la vencida”.

Según la Zona Franca de Santander, la ausencia de este anillo vial se traduce en un incremento de hasta el 40 % en los tiempos de desplazamiento, especialmente durante las horas pico y jornadas de alto flujo industrial. Además, representa un elevado riesgo vial, “con maniobras peligrosas documentadas por transportadores y autoridades debido a la necesidad de retornos improvisados”, señaló la entidad.

Las obras están presupuestadas en 4.500 millones de pesos, y el contrato ya fue adjudicado.

Con la ejecución del proyecto se verán impactadas más de 200 empresas ubicadas a lo largo del corredor vial. “De ellas, 60 se integran en la plataforma empresarial de Zona Franca Santander”, explicaron.

Estas compañías generan más de 10.000 empleos directos en la zona, de los cuales 6.000 están vinculados a través de Zona Franca Santander.

Unos 12 mil vehículos día pasan por el retorno del anillo vial de Floridablanca. | Foto: Zona Franca de Floridablanca.

El corredor, explicó la Zona Franca, moviliza miles de toneladas de carga semanalmente y está conectado con centros de abastecimiento, bodegas, zonas industriales y vías nacionales.