Tres estudiantes del Colegio Americano de Bucaramanga obtuvieron el tercer lugar en la RoboRAVE–UNE International SoccerBot World Cup 2026.

El evento se llevó a cabo en Guadalajara, México, donde compitieron contra delegaciones de varios países y lograron una medalla de bronce para Colombia.

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Del aula santandereana al podio mundial en una de las competencias de robótica más importantes

El equipo que alcanzó este reconocimiento estuvo integrado por Carlos Andrés Garavito Jácome, William Cárdenas Guzmán y Santiago Garavito Jácome.

Ellos representaron al Colegio Americano de Bucaramanga en una de las competencias educativas de robótica más importantes del mundo.

Los jóvenes participaron bajo la orientación de la docente y coach Luz Aida Laguado, quien ha liderado los procesos de formación tecnológica dentro de la institución.

La competencia RoboRAVE–UNE International SoccerBot World Cup 2026 reunió a más de 16 equipos internacionales en Guadalajara, México.

Allí, los estudiantes santandereanos demostraron capacidades en programación, diseño robótico, pensamiento estratégico, creatividad y trabajo colaborativo.

Estas habilidades les permitieron ubicarse entre los mejores competidores del certamen.

El Colegio Americano ya había protagonizado una destacada actuación internacional en diciembre de 2025, cuando obtuvo el primer y segundo lugar en RoboRAVE International, también realizado en México.

En aquella ocasión brillaron estudiantes como Carlos Garavito, Juan Alejandro Prada, William Cárdenas y Ángel Rodríguez, consolidando al plantel como uno de los referentes colombianos en robótica educativa.

El equipo colombiano recibió la medalla de bronce tras ubicarse entre los mejores competidores del torneo. Foto: Foto Vanguardia-API

El próximo reto internacional será el Mundial de Robótica en Japón

Tras conquistar el tercer puesto mundial, los estudiantes ya se preparan para nuevos desafíos internacionales.

Según informó Vanguardia, el equipo tiene previsto participar en el Mundial de Osaka, Japón, así como en una nueva competencia internacional programada en Puerto Vallarta, México, durante noviembre de este año.

Para lograrlo, la institución busca patrocinadores y aliados estratégicos que permitan financiar la participación de los jóvenes en estos eventos.

Son escenarios de alto nivel para el desarrollo de competencias STEM, inteligencia artificial y robótica educativa.

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El proyecto de robótica del Colegio Americano de Bucaramanga reúne actualmente a más de 30 niños y jóvenes que reciben formación en programación, innovación y pensamiento estratégico.

La iniciativa se ha convertido en una de las apuestas educativas más sólidas de la institución.

Es una plataforma que ha permitido que estudiantes santandereanos lleven el nombre de Colombia a competencias internacionales de primer nivel.