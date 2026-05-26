Emergencia sanitaria por posible suspensión de servicio de aseo en Rionegro, Santander: basuras, malos olores y protestas

La Alcaldía de Rionegro analiza la posibilidad de decretar una emergencia sanitaria ante la interrupción del servicio de aseo que, según denuncias locales, completa cerca de una semana afectando a distintos sectores del municipio.

Crece la preocupación por acumulación de residuos

La falta de recolección de basuras comenzó a generar preocupación entre habitantes y autoridades locales debido al riesgo de proliferación de insectos, malos olores y posibles afectaciones a la salud pública.

La acumulación de basuras en distintos sectores de Rionegro mantiene en alerta a la comunidad.

Según denuncias, llevan más de 15 días sin una recolección regular de residuos sólidos por parte de EMSERVIR E.S.P.

La situación provocó una protesta en la noche del lunes 25 de mayo, cuando varios habitantes dejaron bolsas de basura frente a la Alcaldía municipal.

Fue una señal de rechazo por los malos olores y la falta de soluciones ante el problema sanitario.

Los ciudadanos aseguran que la presencia de insectos y el riesgo para la salud pública se han vuelto insoportables en sectores como Mirabel.

En este lugar, afirman sentirse abandonados por las autoridades y por la empresa encargada del servicio de aseo.

Los residentes también expresaron su inconformidad porque, pese a las fallas en el servicio, continúan recibiendo el cobro completo en las facturas.

“Nos dicen que tengamos paciencia, pero nosotros sí pagamos puntual y no nos hacen ningún descuento”, señaló una habitante del municipio durante las protestas.

La Alcaldía de Rionegro, Santander, podría decretar la emergencia sanitaria porque desde hace una semana no hay servicio de aseo. Habitantes desesperados dejaron las bolsas con basuras en el parque principal y frente a la sede de la administración local #MañanasBlu pic.twitter.com/BPl39p1gxo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 26, 2026

¿Qué han dicho las autoridaes?

La administración municipal evalúa medidas extraordinarias para enfrentar la contingencia y restablecer el servicio de aseo en el menor tiempo posible.

Desde EMSERVIR E.S.P. y la administración municipal se han emitido comunicados en los que atribuyen las fallas en la recolección a dificultades derivadas de bloqueos y situaciones relacionadas con el paro en la región.

Sin embargo, los líderes comunitarios consideran que las explicaciones han sido insuficientes y exigen medidas urgentes.

Además, no es la primera vez que el municipio enfrenta dificultades relacionadas con el manejo de residuos.

En reportes anteriores, medios regionales han documentado problemas de disposición de basuras y denuncias por acumulación de desechos en sectores del municipio.

Los puntos que suelen generar mayor preocupación sanitaria son las zonas comerciales, plazas, sectores residenciales con alta densidad de población y alrededores de instituciones educativas o de salud.

Esto, debido a la rápida acumulación de basuras y malos olores.

Por otra parte, la posible declaratoria de emergencia permitiría a la Alcaldía acelerar acciones administrativas y operativas orientadas a atender la situación.

Así protestan los habitantes de Rionegro, Santander, porque desde hace una semana no recogen las basuras en el municipio. "Estamos llevando los derechos frente a la Alcaldía, necesitamos soluciones", señalaron los afectados #VocesySonidos pic.twitter.com/rWRZBbOfo4 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 26, 2026

Esto permitiría implementar medidas preventivas para evitar riesgos sanitarios entre la población.

Mientras tanto, la comunidad permanece a la expectativa de soluciones inmediatas, especialmente en zonas donde la acumulación de residuos empieza a afectar la movilidad y las condiciones de salubridad.