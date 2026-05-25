Testigos electorales: fecha límite de inscripción, qué es, cómo postularse y quién no puede hacerlo

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que las campañas presidenciales ya han inscrito a más de 191.000 testigos electorales para la primera vuelta presidencial de este domingo, 31 de mayo.

Estos actores electorales son de suma importancia para la jornada; sin embargo, algunos ciudadanos todavía no conocen este importante rol y se preguntan: ¿qué hace un testigo electoral?, ¿cómo serlo? y ¿hasta cuándo se puede inscribir?

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Labor y plazo máximo de inscripción para testigos electorales

Estas personas cumplen un papel clave durante la jornada electoral, pues vigilan el proceso de votación, escrutinio y conteo de votos en representación de campañas, movimientos y partidos políticos.

Es importante precisar que cumplen un rol completamente diferente al de los jurados de votación, pues los testigos son aquellos que se enfocan en verificar que ellos precisamente hagan bien su función electoral. Entre sus funciones, destacan:

Verificar apertura y cierre de mesas

Supervisar el conteo de votos

Revisar formularios electorales

Presentar reclamaciones si detectan irregularidades

Vigilar el proceso de escrutinio.

Sin embargo, no pueden:

Interferir con jurados

Manipular material electoral

Hacer propaganda política dentro de puestos de votación.

Las autoridades electorales establecieron que la fecha máxima de inscripción es hasta el jueves 28 de mayo de 2026. Después de esa fecha, las campañas ya no podrán registrar nuevos testigos para la primera vuelta presidencial del domingo 31 de mayo.

¿Cómo se inscriben los testigos electorales?

La inscripción no la hace directamente el ciudadano interesado, sino las campañas o partidos políticos. Este es el paso a paso:

La campaña selecciona al ciudadano El partido realiza el registro virtual La Registraduría valida la información El testigo recibe su credencial

‘Link’ de la Registraduría para revisar si es jurado de votación en las elecciones presidenciales de este 2026

Aunque este es un proceso electoral en donde cada campaña presidencial tiene sus procesos para ser partícipe, la Registraduría estableció las siguientes restricciones para ejercer esta función:

Jurados de votación

Miembros de la Fuerza Pública

Autoridades civiles

Funcionarios de la organización electoral

Los testigos ayudan a fortalecer la transparencia, la vigilancia ciudadana, el control político y la confianza en el proceso electoral. Además, funcionan como apoyo para detectar posibles inconsistencias durante el conteo y la transmisión de resultados.

La cita que tienen los colombianos con las urnas este domingo, 31 de mayo, puede definir al próximo máximo mandatario del país, por lo que este actor, que hace las veces de veedor, cobra un papel fundamental en una jornada que tradicionalmente está enmarcada por la tensión nacional.