Onda tropical llegará este miércoles a Colombia: Max Henríquez revela las zonas con más lluvias

Max Henríquez, uno de los meteorólogos más reconocidos del país, realizó una fuerte advertencia a través de su cuenta de X. El experto analizó las condiciones medioambientales actuales y reveló las zonas con más lluvias en los próximos días.
La advertencia del climatólogo se refiere a una onda tropical que llegará este miércoles a Colombia y que generaría lluvias en diversas zonas del país.
La onda tropical va a llegar desde el miercoles y causará lluvias en la región Caribe el viernes y sabado. Hoy, entre tanto, seguirá lloviendo con peligrosidad en el norte y centro del Pacífico, Antioquia y la región cafetera. En Bogotá lloverá el miercoles, viernes y sabado pic.twitter.com/51yksxgHWR— Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) May 25, 2026
“La onda tropical va a llegar desde el miércoles y causará lluvias en la región Caribe el viernes y sábado. Hoy, entre tanto, seguirá lloviendo con peligrosidad en el norte y centro del Pacífico, Antioquia y la región cafetera. En Bogotá lloverá el miércoles, viernes y sábado”, señala Henríquez.
En la región Caribe, ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sectores de La Guajira podrían experimentar lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Las autoridades recomiendan especial precaución en zonas vulnerables a inundaciones y el monitoreo constante de quebradas y ríos.
Por su parte, Bogotá también tendría una semana marcada por la inestabilidad climática. De acuerdo con el pronóstico entregado por Henríquez, la capital registrará lluvias durante el miércoles, viernes y sábado, lo que podría generar afectaciones en la movilidad y un descenso de temperaturas en horas de la tarde y la noche.
Los organismos de gestión del riesgo mantienen seguimiento permanente a las condiciones meteorológicas y piden a la ciudadanía evitar transitar por zonas de ladera durante lluvias intensas, asegurar techos y desagües y mantenerse atentos a los reportes oficiales del clima.
Recomendaciones para las personas ante la onda tropical:
- Vigilar las crecientes de los ríos y las alertas en las playas del país.
- Comunicarse con las autoridades ante cualquier emergencia y denunciar a las personas que realicen quemas o incendios de manera intencional.
- Seguir los reportes de las autoridades del país y estar alerta frente a cualquier advertencia.
- Evitar el uso de productos que atraigan rayos en espacios abiertos.
- Cuidar el agua y evitar gastarla de manera indiscriminada.
- Mantener los equipos de comunicación cargados.