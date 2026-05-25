Onda tropical llegará este miércoles a Colombia: Max Henríquez revela las zonas con más lluvias

Max Henríquez, uno de los meteorólogos más reconocidos del país, realizó una fuerte advertencia a través de su cuenta de X. El experto analizó las condiciones medioambientales actuales y reveló las zonas con más lluvias en los próximos días.

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La advertencia del climatólogo se refiere a una onda tropical que llegará este miércoles a Colombia y que generaría lluvias en diversas zonas del país.

La onda tropical va a llegar desde el miercoles y causará lluvias en la región Caribe el viernes y sabado. Hoy, entre tanto, seguirá lloviendo con peligrosidad en el norte y centro del Pacífico, Antioquia y la región cafetera. En Bogotá lloverá el miercoles, viernes y sabado pic.twitter.com/51yksxgHWR — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) May 25, 2026

“La onda tropical va a llegar desde el miércoles y causará lluvias en la región Caribe el viernes y sábado. Hoy, entre tanto, seguirá lloviendo con peligrosidad en el norte y centro del Pacífico, Antioquia y la región cafetera. En Bogotá lloverá el miércoles, viernes y sábado”, señala Henríquez.

En la región Caribe, ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sectores de La Guajira podrían experimentar lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las autoridades recomiendan especial precaución en zonas vulnerables a inundaciones y el monitoreo constante de quebradas y ríos.

Por su parte, Bogotá también tendría una semana marcada por la inestabilidad climática. De acuerdo con el pronóstico entregado por Henríquez, la capital registrará lluvias durante el miércoles, viernes y sábado, lo que podría generar afectaciones en la movilidad y un descenso de temperaturas en horas de la tarde y la noche.

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Los organismos de gestión del riesgo mantienen seguimiento permanente a las condiciones meteorológicas y piden a la ciudadanía evitar transitar por zonas de ladera durante lluvias intensas, asegurar techos y desagües y mantenerse atentos a los reportes oficiales del clima.

Meteorólogo Max Henríquez y el posible ingreso de una onda tropical al país. Foto: Foto 1: API / Foto 2: @HenriquezMax

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