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Onda tropical llegará este miércoles a Colombia: Max Henríquez revela las zonas con más lluvias

El meteorólogo analiza las condiciones que se presentan en la región

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

25 de mayo de 2026 a las 5:21 p. m.
El posible ingreso de una onda tropical tendría en alerta a las autoridades.
El posible ingreso de una onda tropical tendría en alerta a las autoridades. Foto: Getty Images

Max Henríquez, uno de los meteorólogos más reconocidos del país, realizó una fuerte advertencia a través de su cuenta de X. El experto analizó las condiciones medioambientales actuales y reveló las zonas con más lluvias en los próximos días.

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La advertencia del climatólogo se refiere a una onda tropical que llegará este miércoles a Colombia y que generaría lluvias en diversas zonas del país.

“La onda tropical va a llegar desde el miércoles y causará lluvias en la región Caribe el viernes y sábado. Hoy, entre tanto, seguirá lloviendo con peligrosidad en el norte y centro del Pacífico, Antioquia y la región cafetera. En Bogotá lloverá el miércoles, viernes y sábado”, señala Henríquez.

En la región Caribe, ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sectores de La Guajira podrían experimentar lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las autoridades recomiendan especial precaución en zonas vulnerables a inundaciones y el monitoreo constante de quebradas y ríos.

Por su parte, Bogotá también tendría una semana marcada por la inestabilidad climática. De acuerdo con el pronóstico entregado por Henríquez, la capital registrará lluvias durante el miércoles, viernes y sábado, lo que podría generar afectaciones en la movilidad y un descenso de temperaturas en horas de la tarde y la noche.

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Los organismos de gestión del riesgo mantienen seguimiento permanente a las condiciones meteorológicas y piden a la ciudadanía evitar transitar por zonas de ladera durante lluvias intensas, asegurar techos y desagües y mantenerse atentos a los reportes oficiales del clima.

Meteorólogo Max Henríquez y el fenómeno de mar de leva.
Meteorólogo Max Henríquez y el posible ingreso de una onda tropical al país. Foto: Foto 1: API / Foto 2: @HenriquezMax

Recomendaciones para las personas ante la onda tropical:

  • Vigilar las crecientes de los ríos y las alertas en las playas del país.
  • Comunicarse con las autoridades ante cualquier emergencia y denunciar a las personas que realicen quemas o incendios de manera intencional.
  • Seguir los reportes de las autoridades del país y estar alerta frente a cualquier advertencia.
  • Evitar el uso de productos que atraigan rayos en espacios abiertos.
  • Cuidar el agua y evitar gastarla de manera indiscriminada.
  • Mantener los equipos de comunicación cargados.