Productores afectados por lluvias podrán refinanciar deudas con este banco

El impacto de las lluvias y los fenómenos climáticos sigue aumentando la presión sobre el sector agropecuario colombiano, especialmente en regiones donde miles de productores enfrentan afectaciones sobre cultivos, infraestructura y capacidad de pago.

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En ese contexto, el Banco Agrario anunció medidas de alivio financiero para productores perjudicados por el reciente frente frío y la ola invernal registrada en distintas zonas del país.

La entidad informó que los productores agropecuarios, microemprendedores rurales y asociaciones afectadas podrán acceder a mecanismos de refinanciación y alivios sobre sus obligaciones financieras, siempre que tengan créditos de fomento agropecuario desembolsados antes del 11 de febrero de 2026.

Las medidas hacen parte del Programa Especial para el Restablecimiento Productivo, establecido mediante el Decreto 175 del 24 de febrero de 2026 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

El programa busca apoyar la recuperación económica de productores afectados por las lluvias en 158 municipios priorizados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Las zonas impactadas se concentran principalmente en departamentos como Córdoba, Sucre, La Guajira, Chocó, Bolívar, Cesar, Magdalena y Antioquia, donde las lluvias han generado pérdidas productivas y dificultades para mantener operaciones agrícolas y pecuarias.

Según explicó el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, los productores interesados tendrán plazo hasta el próximo 15 de mayo para acercarse a las oficinas de la entidad y evaluar posibles alternativas de alivio financiero.

Entre las medidas contempladas aparecen refinanciaciones con ampliación de plazos, periodos de gracia y alivios directos a la deuda dependiendo del nivel de afectación.

Para acceder a los beneficios, los productores deberán certificar las pérdidas mediante entidades locales como alcaldías, gobernaciones, secretarías, UMATA, ICA, juntas de acción comunal o directamente ante la UNGRD.

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El Banco Agrario aseguró además que desde la entrada en vigencia del decreto ya ha atendido a 4.506 productores potencialmente beneficiarios de estas medidas extraordinarias.

Las afectaciones climáticas vuelven a poner presión sobre la sostenibilidad financiera del sector agropecuario, especialmente entre pequeños productores con menor capacidad de recuperación y acceso limitado a liquidez.