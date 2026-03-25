Banco Agrario

Banco Agrario recibe importante premio por herramienta digital que optimiza créditos

La transformación digital sigue ganando espacio en la banca colombiana.

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Redacción Economía
25 de marzo de 2026, 11:45 a. m.
La entidad busca mejorar el acceso a servicios financieros en todo el país
La entidad busca mejorar el acceso a servicios financieros en todo el país Foto: Banco Agrario

El Banco Agrario fue reconocido con el premio Platino de FinTech Americas por su herramienta digital Ayudalistas, en un evento realizado en Miami (Estados Unidos) que reunió a líderes del sector financiero de la región. El galardón destaca avances en transformación digital y eficiencia operativa dentro de la banca.

Ayudalistas es una solución implementada por la entidad para automatizar los requisitos en la solicitud de créditos, ajustándolos al perfil de cada cliente.

En la práctica, esto permite reducir la cantidad de documentos exigidos y agilizar el proceso, un punto clave en un segmento donde los trámites suelen ser complejos y extensos.

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“Ahora solicitamos únicamente los documentos necesarios, lo que mejora la experiencia de los clientes y reduce visitas innecesarias”, explicó Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario, quien recibió el reconocimiento.

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La herramienta ya opera en las 796 oficinas del banco en el país y ha permitido reducir hasta en un 50 % los tiempos de atención, además de disminuir la carga operativa para los funcionarios.

Esto se traduce en procesos más ágiles y en una mayor eficiencia en la gestión de créditos, especialmente en zonas donde el acceso a servicios financieros puede ser más limitado.

En 2024, la entidad ya había recibido un premio Oro por iniciativas similares, lo que evidencia una línea de trabajo enfocada en modernizar sus procesos y ampliar el acceso a soluciones financieras.

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Durante el evento, Chica Zuccardi participó en el panel “Cuando cada App es un banco: el futuro de las finanzas invisibles”, donde se abordaron los cambios en la industria financiera y el papel de la tecnología en la transformación de los servicios bancarios.