Crecen las solicitudes de devolución de saldos a favor ante la Dian con acompañamiento especializado

En Colombia, cada vez más empresas enfrentan dificultades para recuperar saldos a favor acumulados ante la Dian o acceder a mecanismos como la devolución del IVA, en medio de procesos que requieren cumplimiento estricto de requisitos y verificación documental.

En este contexto, distintas organizaciones han optado por apoyarse en esquemas de asesoría tributaria especializada para tramitar este tipo de solicitudes y reducir riesgos asociados a rechazos o demoras.

De acuerdo con actores del sector, la complejidad de los procedimientos y la necesidad de sustentar adecuadamente cada solicitud han incrementado la demanda de acompañamiento técnico en materia fiscal.

Uno de los modelos recientes en este segmento es el desarrollado por Clevertax Assessment, firma creada en junio de 2024 por exfuncionarios de la Dian, enfocada en la gestión de devoluciones y recuperación de saldos a favor para empresas de diferentes sectores.

Su esquema de trabajo se concentra exclusivamente en este tipo de trámites y ha incorporado un sistema propio de medición de riesgo tributario basado en lineamientos del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de estándares de cumplimiento alineados con la norma UNE 19602.

El modelo permite evaluar previamente la viabilidad de las solicitudes antes de ser presentadas ante la autoridad tributaria, con el fin de identificar posibles contingencias.

“Nosotros somos expertos, pero sí es complicado pedir una devolución porque, en primer lugar, al Estado no le gusta devolver plata y menos en estos tiempos donde el recaudo está caído. Eso hace que el proceso tenga muchas trabas, así que siempre se requiere a alguien especializado de verdad para no encontrarse con esa pared de rechazos si se hace por cuenta propia porque hay mucha minucia”, afirmó Christian Quiñonez, socio fundador y CEO de la firma.