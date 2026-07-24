“Vamos a solucionar el problema que dejó el gobierno Petro”: José Manuel Restrepo sobre aranceles de EE. UU. a Colombia

El Gobierno de Estados Unidos anunció el aumento de los aranceles a Colombia elevados al 12,5%, lo que generó una ola de reacciones en el país.

Ante esto, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que se establecerán unas mesas de trabajo con el gobierno estadounidense para buscar una solución a esta situación.

“En el marco de la visita que realizamos a los Estados Unidos, sostuvimos reuniones con distintos actores, incluidos representantes del comercio y de la industria. Durante esos encuentros quedó absolutamente claro que el Gobierno de los Estados Unidos, desde el 12 de marzo de 2026, e incluso antes, había requerido al Gobierno colombiano adoptar decisiones para evitar las importaciones con componentes de trabajo forzoso y poner en marcha una serie de medidas en esa dirección, dijo”.

Aseguró que por varios meses no hubo una decisión. “Incluso circula una carta de la ministra de Comercio dirigida a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en la que solicitaba expresamente la adopción de esas medidas, consciente de que se trataba de un requisito que debían cumplir todos los países sujetos a la investigación 301. A pesar de ello, el Gobierno no actuó”.

Estados Unidos aplicará desde este viernes un arancel del 12,5 % a la mayoría de las importaciones provenientes de Colombia

Como consecuencia, los Estados Unidos aplicaron la medida correspondiente, una decisión que no afectó únicamente a Colombia, sino también a decenas de países en el ámbito internacional.

“Frente a esta situación, como gobierno entrante estamos trabajando para encontrar una solución. Gobernar significa ejecutar y actuar, por lo que estamos adelantando las acciones necesarias para resolver este problema”, afirmó Restrepo.

“En ese contexto, acordamos con el Gobierno de los Estados Unidos instalar unas mesas de trabajo que comenzarán el próximo martes entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo entrante y las autoridades norteamericanas. El propósito es presentar un borrador de decreto orientado a enfrentar las importaciones que contengan componentes de trabajo forzoso, con el fin de atender los requerimientos internacionales y encontrar una salida a esta problemática.”, añadió.

“Estas acciones buscan resolver una situación que no fue atendida oportunamente por el Gobierno del presidente Gustavo Petro”, concluyó