BID Invest destina US$10 millones para ampliar el acceso a equipos industriales y tecnológicos en Colombia

BID Invest anunció un financiamiento de hasta US$10 millones para Rentek S.A.S., compañía colombiana especializada en el arrendamiento de activos productivos, con el objetivo de ampliar el acceso de las empresas del país a maquinaria, equipos tecnológicos, infraestructura digital y otros activos productivos clave para su operación.

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La operación consiste en un préstamo senior garantizado en pesos colombianos, con un plazo de hasta cinco años, cuyos recursos se destinarán a la adquisición de maquinaria industrial, soluciones de digitalización, equipos tecnológicos, así como equipos médicos y científicos.

De acuerdo con BID Invest, el financiamiento permitirá fortalecer la capacidad de Rentek para atender la creciente demanda de empresas colombianas, especialmente pequeñas y medianas, que buscan modernizar sus operaciones sin comprometer su liquidez y optimizando su capacidad de inversión.

Los sectores de manufactura, salud y servicios especializados figuran entre los principales beneficiarios de esta iniciativa, ya que dependen de equipos con alta velocidad de renovación tecnológica y enfrentan desafíos para mejorar su eficiencia operativa.

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En cuanto a esto, Carlos Narvaez, Director de Corporativos para Países Andinos de BID Invest señaló que “en BID Invest trabajamos para ampliar el acceso del sector privado a soluciones financieras que impulsen la inversión, la productividad y el crecimiento empresarial. Esta operación refleja nuestro compromiso de acompañar a empresas que ofrecen herramientas innovadoras para fortalecer la competitividad en Colombia”.

Por su parte Rentek a través de un comunicado explicó que este financiamiento les “permite seguir ampliando el acceso a soluciones de renting para empresas que necesitan crecer, modernizarse y aumentar su productividad sin descapitalizarse. El respaldo de BID Invest valida la fortaleza de nuestro modelo y nuestra visión de largo plazo para el desarrollo empresarial en Colombia”.