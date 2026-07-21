Cápsulas

BID Invest destina US$10 millones para ampliar el acceso a equipos industriales y tecnológicos en Colombia

El financiamiento busca facilitar el acceso a activos productivos para empresas colombianas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
21 de julio de 2026 a las 5:17 p. m.
La operación fortalecerá la capacidad de financiación de la empresa para acompañar el crecimiento de sectores estratégicos de la economía.
La operación fortalecerá la capacidad de financiación de la empresa para acompañar el crecimiento de sectores estratégicos de la economía. Foto: Bid Invest

BID Invest anunció un financiamiento de hasta US$10 millones para Rentek S.A.S., compañía colombiana especializada en el arrendamiento de activos productivos, con el objetivo de ampliar el acceso de las empresas del país a maquinaria, equipos tecnológicos, infraestructura digital y otros activos productivos clave para su operación.

.
Capital privado en Colombia supera los USD $31.800 millones y consolida su papel en el financiamiento empresarial

La operación consiste en un préstamo senior garantizado en pesos colombianos, con un plazo de hasta cinco años, cuyos recursos se destinarán a la adquisición de maquinaria industrial, soluciones de digitalización, equipos tecnológicos, así como equipos médicos y científicos.

De acuerdo con BID Invest, el financiamiento permitirá fortalecer la capacidad de Rentek para atender la creciente demanda de empresas colombianas, especialmente pequeñas y medianas, que buscan modernizar sus operaciones sin comprometer su liquidez y optimizando su capacidad de inversión.

Los sectores de manufactura, salud y servicios especializados figuran entre los principales beneficiarios de esta iniciativa, ya que dependen de equipos con alta velocidad de renovación tecnológica y enfrentan desafíos para mejorar su eficiencia operativa.

La convocatoria forma parte del programa ALDEA, diseñado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ejecutado por iNNpulsa Colombia para beneficiar a emprendimientos innovadores de alto impacto para su consolidación y crecimiento a un nivel más avanzado.
Alcaldía y Bancóldex impulsan financiamiento para pequeños negocios en Cali

En cuanto a esto, Carlos Narvaez, Director de Corporativos para Países Andinos de BID Invest señaló que “en BID Invest trabajamos para ampliar el acceso del sector privado a soluciones financieras que impulsen la inversión, la productividad y el crecimiento empresarial. Esta operación refleja nuestro compromiso de acompañar a empresas que ofrecen herramientas innovadoras para fortalecer la competitividad en Colombia”.

Por su parte Rentek a través de un comunicado explicó que este financiamiento les “permite seguir ampliando el acceso a soluciones de renting para empresas que necesitan crecer, modernizarse y aumentar su productividad sin descapitalizarse. El respaldo de BID Invest valida la fortaleza de nuestro modelo y nuestra visión de largo plazo para el desarrollo empresarial en Colombia”.