Universidad de La Sabana ofrecerá asesoría jurídica gratuita a víctimas del terremoto

La Universidad de La Sabana habilitará jornadas especiales de asesoría jurídica gratuita para las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La atención estará a cargo del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales.

Firma de abogados ofrece asesoría jurídica gratuita a los afectados por el terremoto

Las jornadas especiales se realizarán de manera virtual los días 9, 23 y 30 de septiembre de 2026, con el objetivo de orientar a los damnificados sobre sus derechos y los trámites que pueden adelantar ante entidades y autoridades.

Entre los temas que podrán consultar las víctimas están las reclamaciones de seguros, incluyendo pólizas de incendio y terremoto asociadas a créditos hipotecarios; conflictos relacionados con contratos de arrendamiento por daños o pérdida de inmuebles; y pólizas de vida y pensiones de sobrevivientes para quienes perdieron a su cónyuge o compañero permanente.

También se brindará orientación sobre pensiones de invalidez, asuntos laborales y créditos hipotecarios, entre otros asuntos derivados de la afectación patrimonial o la pérdida de capacidad laboral causada por el sismo.

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Ana María García Rubio, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, señaló que la iniciativa busca aportar conocimiento jurídico a las comunidades afectadas y contribuir al ejercicio de sus derechos.

Las consultas podrán solicitarse a través del correo consultorio.juridico@unisabana.edu.co y del formulario disponible en la página web del Consultorio Jurídico. La atención estará a cargo de estudiantes de octavo y noveno semestre de Derecho, bajo supervisión de docentes especialistas.