Terremoto en Colombia: esta es la millonaria ayuda humanitaria que España entregó para los afectados

El Ministerio de Salud y Protección Social recibió en las últimas horas una ayuda humanitaria entregada por el Reino de España, destinada a fortalecer la atención de las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, según informó la entidad a través de un comunicado oficial.

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La donación fue gestionada por la Fundación Reina Sofía y coordinada mediante la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El envío incluye “95.248 unidades de medicamentos”, que serán “distribuidas en 37 palés que superan las cinco toneladas”. En total, la ayuda está valorada en “350.000 euros, incluidos medicamentos y transporte”.

“La entrega, realizada en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, contó con la participación del embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez Martín; la responsable de proyectos de AECID, Marta Gutiérrez; y el director ejecutivo nacional de la Cruz Roja Colombiana, Juvenal Francisco Moreno”, se lee en el comunicado.

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El Ministerio de Salud de Colombia y la Embajada de España, junto con la @cruzrojacol, recibieron hoy, 3 de septiembre, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, un valioso cargamento humanitario donado por el… pic.twitter.com/x2PyaIyp10 — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) September 4, 2026

En representación del Gobierno Nacional y de la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, el Ministerio de Salud resaltó el gesto de solidaridad de España y su importancia como aliado estratégico para fortalecer la respuesta institucional y de las comunidades ante la emergencia.

Según el documento, la donación llegó al país en dos envíos aéreos: “uno de 17 palés y otro de 20, y es entregada directamente a la Cruz Roja Colombiana, entidad que justificó previamente la necesidad de los insumos y estará encargada de su recepción y distribución en coordinación con el MSPS”.

Los 95.248 medicamentos serán distribuidos en los territorios afectados por la emergencia y tendrán un uso exclusivamente humanitario. Foto: Getty Images

Además, los 95.248 medicamentos serán distribuidos en los territorios afectados por la emergencia y tendrán un uso exclusivamente humanitario. Su comercialización estará prohibida y deberán destinarse a fortalecer la atención de las comunidades afectadas por el fuerte sismo.

Los medicamentos cumplen con los estándares farmacológicos y de concentración establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuentan con certificados de calidad que garantizan que no corresponden a productos en fase experimental. Asimismo, la documentación proporcionada por el fabricante especifica los números de lote y las fechas de vencimiento de cada producto.

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La carga también incluye los registros sanitarios, certificados de origen y listas de empaque debidamente rotuladas en español, lo que permite garantizar su trazabilidad y facilita su distribución y uso inmediato en las zonas afectadas.