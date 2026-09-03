El país que confirma su liderazgo turístico entre los principales mercados europeos y destaca en América

España es, actualmente, el primer destino internacional para los viajeros procedentes de Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal y Países Bajos, además de situarse entre las opciones vacacionales preferentes para otros mercados europeos como Irlanda, Bélgica, Italia, Suiza, Polonia y los países nórdicos.

Así se desprenden de las principales conclusiones de los Estudios de Mercado 2026 de Turespaña, que ofrecen una visión actualizada de la evolución de la demanda turística internacional, el posicionamiento de España en los principales mercados emisores, las tendencias de viaje y las perspectivas de futuro de cada mercado.

Además, en mercados americanos, España mantiene una posición “muy destacada” como destino europeo de referencia, especialmente en México, así como entre los viajeros de Estados Unidos y Canadá.

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En Asia, Turespaña también ha destacado que el país se ha consolidado una imagen diferencial asociada a la cultura, la gastronomía, el patrimonio y las experiencias auténticas, situándose entre los destinos europeos más atractivos para mercados como Japón, Corea del Sur, China e India.

Turismo en Sevilla, España. Foto: Getty Images

En concreto, los estudios apuntan a que España registró en 2025 nuevos máximos históricos tanto en llegadas de turistas internacionales como en gasto turístico. A su vez, el gasto medio diario alcanzó los 195 euros por viajero y continuó creciendo a un ritmo superior al de las llegadas.

Especialmente relevante, además, es la evolución de los mercados de larga distancia, cuyos viajeros presentan elevados niveles de gasto y una creciente relevancia para el turismo español. Mercados como Estados Unidos, México, Canadá, Japón o Brasil continúan incrementando su contribución a la actividad turística y ofrecen significativas oportunidades de crecimiento para los próximos años.

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En contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, desde los estudios identifican una creciente importancia de factores como la seguridad, la estabilidad y la confianza en la elección de los destinos turísticos. En este escenario, España mantiene una imagen “sólida” como “destino seguro, estable y fiable”, según Turespaña.

Atractivos de España

Tal y como ha subrayado el organismo público, la imagen del país mantiene unos atributos “ampliamente reconocidos” por los viajes internacionales, tales como la diversidad cultural y territorial, el clima, la gastronomía, el patrimonio histórico y artístico, los paisajes naturales, la oferta urbana y la hospitalidad.

Asimismo, los estudios recalcan que los viajeros extranjeros valoran cada vez más las experiencias auténticas, la cultura local, la gastronomía, el bienestar, el deporte y la naturaleza.

Junto a estos aspectos destacados, la conectividad aérea ocupa espacio importante ya que España mantiene una extensa red de conexiones con los principales mercados emisores europeos, americanos y asiáticos, reforzada por la recuperación progresiva de los enlaces de largo radio y el crecimiento de nuevas rutas internacionales.

Con información de Europa Press