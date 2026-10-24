Tres hoteles de Bogotá brillan en la Guía Michelin 2026 y ponen a la capital en el radar de turistas internacionales

Bogotá sigue ganando reconocimiento como destino turístico internacional y ahora suma una nueva distinción que pone en el radar a sus opciones de hospedaje. Tres hoteles de la capital fueron destacados en la selección 2026 de la Guía Michelin, una publicación reconocida mundialmente por sus recomendaciones de calidad y experiencia para los viajeros.

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Se trata del Four Seasons Hotel Bogotá, el Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá y el Hotel Casa Legado. Los dos primeros recibieron por primera vez una Llave Michelín, mientras que el tercero conservó el reconocimiento obtenido en ediciones anteriores.

Esta distinción destaca alojamientos que sobresalen por aspectos como el diseño, la personalidad, la calidad del servicio y la experiencia que ofrecen a sus huéspedes.

Con estos resultados, Bogotá suma tres establecimientos en una selección que busca orientar a quienes quieren descubrir destinos con propuestas de hospedaje destacadas.

El reconocimiento también fortalece la proyección de la capital colombiana ante turistas nacionales y extranjeros que buscan experiencias diferentes, más allá de los recorridos tradicionales.

La ciudad cuenta con una oferta que combina patrimonio histórico, espacio cultura, gastronomía y actividades para distintos tipos de visitantes.

La presencia de estos hoteles en la Guía Michelin forma parte de una selección nacional en la que Colombia cuenta con 11 establecimientos reconocidos con Llaves Michelin.

Además de Bogotá, aparecen destinos como Cartagena, Medellín, Guatapé, Armenia, Bahía Solano, Barichara, Cali y Palomino.

La distinción representa una oportunidad para seguir posicionando al país y mostrar la diversidad de sus propuestas turísticas.

En el caso de Bogotá, el reconocimiento se suma a los atractivos que han convertido a la ciudad en un punto de interés para quienes buscan experiencias urbanas, culturales y gastronómicas.

La gastronomía es otro de los componentes importantes de la oferta turística de la capital. A ella se suma una agenda de actividades que incluye festivales, conciertos, exposiciones y eventos recreativos durante todo el año, lo que permite a los visitantes encontrar diferentes planes, según sus intereses.

Desde recorridos por lugares históricos hasta experiencias culinarias y eventos culturales, Bogotá busca ampliar las razones para que los viajeros la incluyan en sus itinerarios y permanezcan más tiempo en la ciudad.

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La selección de la Guía Michelin también contribuye a visibilizar la calidad de los servicios turísticos locales y a fortalecer la imagen de la capital como destino internacional.

Con tres hoteles reconocidos en la edición 2026, Bogotá suma un nuevo argumento para atraer visitantes y continuar consolidándose como uno de los destinos turísticos destacados de Colombia.