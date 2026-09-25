El nombre de Colombia continúa apareciendo en los listados internacionales más importantes relacionados con el turismo. Ciudades, playas, islas y restaurantes han sido reconocidos por prestigiosas guías y revistas que destacan la importancia de estos lugares nacionales.

La isla colombiana que ‘Travel + Leisure’ incluyó en los destinos imperdibles para visitar en 2026

En este marco, un hotel del país se metió entre los cien mejores del mundo para 2026, de acuerdo con la selección realizada por la revista Travel + Leisure.

En su edición número 31 de los World’s Best Awards, la publicación resaltó las experiencias de viaje que despiertan el interés de sus lectores, seleccionando a los cien mejores hoteles. Allí, en el puesto 65, aparece el Sofitel Barú Cartagena Beach Resort, con un puntaje de 98,33 sobre cien, basado en las votaciones de los lectores.

El Sofitel Barú Cartagena, entre los mejores del mundo. Foto: Sofitel Barú Cartagena-Accor/API.

La publicación explica que para la encuesta de este año se registraron más de 661.000 votos en categorías que incluyeron destinos urbanos y de playa, operadores de safaris, aerolíneas y hoteles de diferentes partes del mundo. Mientras algunos de los ganadores han mantenido su presencia en estos reconocimientos durante más de 20 años, otros aparecen por primera vez en la lista.

El Sofitel Barú Cartagena está ubicado frente a las aguas del Caribe, en la isla de Barú, y se caracteriza por fusionar la elegancia y el estilo de vida francés con los paisajes, tradiciones y riqueza natural de la región.

La playa colombiana reconocida entre las 50 mejores del mundo en 2026; queda a una hora de Santa Marta

El complejo ofrece habitaciones y suites espaciosas, una variada propuesta gastronómica, un spa enfocado en el bienestar integral y diferentes experiencias pensadas para el descanso. Además, dispone de espacios para eventos y actividades que buscan acercar a los visitantes a la cultura y esencia de este destino, que se consolida como uno de los referentes del turismo de lujo en Suramérica.

Barú, entre los destinos imperdibles

A propósito de Barú, en otra publicación la revista incluyó a la isla como uno de los destinos imprescindibles para visitar en Colombia en 2026.

Señala que, si bien durante años este destino fue visto principalmente como una alternativa para ir un día desde Cartagena, especialmente entre los viajeros interesados en conocer algunas de las playas más atractivas de la zona, su oferta turística ha evolucionado y ahora ofrece opciones que invitan a prolongar la visita y disfrutar del lugar durante varios días.

Este es uno de los destinos imperdibles para visitar en Colombia en 2026. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con la revista, una de sus ventajas es precisamente la posibilidad de elegir entre pasar unas horas frente al mar o extender la estadía en los alojamientos que allí se encuentran.

Se dice que la oferta de alojamiento y experiencias ha contribuido a posicionar a Barú como una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan disfrutar del Caribe colombiano con mayor calma.