Tres pueblos de Cundinamarca para disfrutar durante la semana de receso escolar

El departamento de Cundinamarca es un destino reconocido por su clima variado, su rica gastronomía y hermosos paisajes, que lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan aventura y descanso.

A continuación, tres municipios de esta región del país para conocer y disfrutar en la semana de receso escolar que se llevará a cabo en octubre.

Fómeque

Este municipio se encuentra ubicado a 56 kilómetros de Bogotá.

Entre sus sitios de interés está el parque principal, que cuenta con una zona verde con variedad de plantas y árboles, los cuales llevan varias décadas en el lugar.

Otro sitio destacado es la iglesia de la Inmaculada Concepción, una de las obras más emblemáticas del municipio. Su arquitectura la ha convertido en un atractivo turístico.

Adicionalmente, el Parque Nacional Natural Chingaza, considerado una de las principales fábricas de agua del país, tiene su corazón territorial en Fómeque. Esta reserva desempeña un papel vital en el abastecimiento hídrico de Bogotá y municipios cercanos. Este santuario ambiental, ubicado a tan solo 56 kilómetros de la capital, surte de agua potable a cerca de 10 millones de personas.

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Machetá

Se ubica a aproximadamente 90 kilómetros al noreste de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas y 30 minutos de viaje en automóvil.

La Laguna del Cerro es una de sus principales atractivos naturales, ofreciendo un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

Otros lugares destacados son la quebrada de la Tócola y los termales Los Volcanes.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria es también un sitio imperdible, el cual se ha convertido en un símbolo del municipio.

En materia cultural, se destacan las ferias y fiestas como uno de los principales eventos del municipio y que atrae a numerosos visitantes cada año.

Machetá, Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Une

Esta población se ubica a 43 kilómetros de Bogotá, una hora y 30 minutos de viaje en vehículo.

Entre los principales atractivos de Une se destaca la cascada La Chorrera. Según señala la alcaldía del municipio, esta es una caída de agua cristalina, que nace en el páramo de Sumapaz, en el sector conocido como San Salvador.

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“Cuenta con dos escalones, el primero con una altura de 20 metros y el segundo, con 87 metros respectivamente. Se llega al lugar después de un recorrido en vehículo 4x4 o motocicleta todoterreno y una caminata de aproximadamente 40 minutos en un terreno fangoso propio del páramo más grande de Colombia”, destaca la entidad.

Otro sitio de interés es Calvario. Es un lugar religioso y mirador, ubicado en la parte urbana, barrio Villa Natalia, según explica la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Adicionalmente, la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción es reconocida por su gran valor histórico, por lo que se ha convertido en un símbolo del municipio.