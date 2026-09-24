Dos cafeterías brillan en el top 10 del listado The World’s 100 Best Coffee Shops; 12 en total hacen resaltar a Colombia

Colombia vuelve hoy a llamar la atención en el mundo del café y no solo por la producción, sino por la calidad de las experiencias que ofrecen sus cafeterías. Según el listado de The World’s 100 Best Coffee Shops, 12 establecimientos colombianos aparecen entre las mejores cafeterías de Sudamérica.

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Dos de ellas lograron entrar en el top 10. Differente Coffee, ubicada en Manizales, se destacó por su tradición cafetera y por rendir homenaje a la cultura mediante granos colombianos seleccionados y técnicas de preparación.

También aparece Tropicalia Coffee, en Bogotá, una propuesta que busca ir más allá del sabor. El establecimiento evoca la biodiversidad y la calidez de los trópicos, mientras pone en el centro a los productores, la cultura y la riqueza de la región.

La lista también incluye a Caferatto Café Especial, que ocupó el puesto 12; Famosta Café, en el 32; Pergamino Café Laureles, en el 38; y Lohas Café, en el 45.

Fuera del top 50 aparecen Café 18 - El Chicó, Rituales Compañía de Café, Mc Wush Wush, Simón Coffee, Azahar Café y Okafe Roasters, que cerró la participación colombiana en el puesto 100.

Primeros lugares de este listado

Aunque Colombia tiene una presencia, el primer puesto fue para Eco Mapu Coffee Villarica, de Chile, reconocida por su innovación, experiencia y la fusión de sabores tradicionales. El segundo lugar quedó en manos de Fankor, de Ecuador, cuya propuesta combina gastronomía, cocina, panadería y pastelería.

Entre las primeras posiciones aparecen Lucca Cafes Especiais, de Brasil; Kafi Wasi Café Tostaduría, de Perú; Negro Cueva de Café, de Argentina; Alquimia Specialty Coffee Shop, de Bolivia; Especie Café, de Ecuador; y Monotono Specialty Coffee, de Perú.

En Colombia hay destinos ideales para saborear una rica taza de café. Foto: Getty Images/iStockphoto

Al mirar los primeros 15 puestos por países, Brasil y Colombia lideran con tres cafeterías cada uno. Ecuador, Chile, Bolivia y Perú tienen dos establecimientos, mientras Argentina cuenta con uno.

Colombia también figura en el ranking global. Allí Topicalia Coffee aparece en el puesto nueve y Caferatto en el 64. Tropicalia es, además, la única cafetería sudamericana dentro de los primeros 10 lugares del listado mundial.

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A nivel global, los primeros puestos son para Onyx Coffee LAB, de Estados Unidos; Tim Wendelboe, de Noruega; y Alquimia Coffee, de El Salvador.

El resultado vuelve a poner al café colombiano en el mapa, pero esta vez desde las cafeterías que convierten ese producto en experiencias para los consumidores.