Tolima le apuesta al café para reactivar su economía tras los incendios: así se vive la Feria Internacional en Chaparral

Este viernes Chaparral vivió la inauguración de la cuarta edición de la Feria Internacional del Café con una celebración en el Parque de los Presidentes. En momentos en que Tolima intenta recuperar parte de la actividad económica golpeada por los incendios forestales de las últimas semanas, el encuentro llega con una apuesta que va más allá de exhibir cafés y busca conectar a los productores con los compradores, dinamizando la economía local.

La dimensión de las afectaciones ayuda a entender el contexto en el que comienza la feria. Según cifras de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima, la emergencia por los incendios ha dejado más de 28.000 hectáreas del sector agropecuario afectadas. De hecho, en el camino a Chaparral se puede observar una humareda en varios puntos que nubla el paisaje de las montañas del departamento.

“Llegamos a este escenario tras enfrentar la prueba más dolorosa en la historia reciente de este pueblo, batallando contra el fuego. Nos ha dolido hasta el alma el llanto de cientos de familias campesinas al perder, en minutos, el esfuerzo de años”, aseguró la gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz.

“Con esa berraquera nos levantaremos, con el humo y el fuego”, añadió Matiz, quien también agradeció a todos los agentes involucrados en el control de las llamas, principalmente a los bomberos y al gobierno de Abelardo De La Espriella: “Han sido un alivio y un apoyo inmenso en medio de la tragedia”.

La Gobernación considera esta feria como uno de los primeros escenarios para reactivar la productividad después de la emergencia. La intención es que las más de 4.000 familias caficultoras del municipio puedan encontrar compradores, concretar negocios y mostrar la calidad de sus productos de selección.

“El fuego no se ha ido, pero desde aquí le decimos a Colombia y al mundo que seguimos de pie, porque la agricultura es una de las fuerzas más importantes de la economía de nuestro departamento y el café es la que lo mantiene”, recalcó Matiz.

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima. Foto: Álvaro Tavera

Las expectativas económicas también están puestas en el movimiento dentro del municipio. La organización calcula la llegada de cerca de 15.000 visitantes durante los tres días de feria y 50 compradores internacionales, quienes tuvieron que cambiar sus itinerarios por la emergencia ambiental y apostaron por el café tolimense.

Esta afluencia también llevó al ciento por ciento de la ocupación hotelera en Chaparral y representará ingresos para restaurantes, transporte y otros negocios locales. De acuerdo con las proyecciones de la Alcaldía, la feria busca mover más de 1.000 millones de pesos durante sus tres jornadas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Juan Camilo García, ha definido la feria como el comienzo de una etapa de reconstrucción económica para el sector rural del departamento, teniendo en cuenta que el 22 % de su PIB viene de la agricultura, y de ese porcentaje, la mayoría del peso recae sobre el café.

Cabe recordar que Tolima produce alrededor de 1,8 millones de sacos de café al año y ocupa el tercer lugar entre los departamentos productores del país. La Gobernación ha establecido inversiones superiores a los 45.000 millones de pesos para intentar llevar al departamento al segundo lugar y fortalecer procesos de industrialización, formación y valor agregado.

Seguridad garantizada

En la Feria Internacional del Café habrá muestras procedentes de municipios como Planadas y Ataco, los cuales han vivido en las últimas semanas ataques contra la fuerza pública, mientras que las autoridades de Chaparral han tenido que atender situaciones relacionadas con artefactos explosivos.

Ante este panorama, la Policía, las Fuerzas Militares y la Gobernación reforzaron la seguridad para la Feria Internacional del Café. El operativo incluye el despliegue de más de 500 uniformados -300 militares y 212 policías-, quienes garantizarán la tranquilidad de la población local y los visitantes durante los tres días de fiesta. Para ello contarán con tecnología antidrones y equipos especializados.

“No le cederemos un milímetro a la violencia. Sabemos que existen focos de grupos criminales que pretenden intimidar a nuestra gente. Hemos trabajado con la fuerza pública para dar la seguridad que se merece este pueblo. Con seguridad todo, sin seguridad, nada”, recalcó la gobernadora.

Feria para todos

Este viernes 11 de septiembre se desarrollaron las rondas preliminares del Campeonato Regional de Catación para mayores y las primeras jornadas del Campeonato Nacional de Catación Infantil y Juvenil, con categorías para niños de 8 a 12 años y jóvenes de 13 a 17. También se llevaron a cabo sesiones de catación de cafés producidos por jóvenes, mujeres y comunidades vinculadas a procesos de paz.

La Feria Internacional del Café en Chaparral espera la llegada de cerca de 15.000 visitantes. Foto: Álvaro Tavera

El sábado llegará el momento central de la feria: la gran subasta internacional de los 15 mejores cafés del Tolima. El objetivo de esta venta es superar el récord de la Feria Internacional de 2025, en la que se pudo tasar la libra en 72 dólares.

“Estamos seguros de que batiremos todos los récords de valor de libra de café. Para los subastadores, cuando levanten su paleta, recuerden que no solo compran un café excelente, también financian la reconstrucción de este territorio y la dignidad de los caficultores que sufrieron este mes”, declaró la gobernadora.

Ese mismo día se realizará la premiación del concurso departamental de calidad, talleres de tostión, filtrados y catación, además de nuevas jornadas de los campeonatos nacionales. Finalmente, el domingo la feria concluirá con las finales de los campeonatos regionales y nacionales de catación y filtrados, la premiación de los ganadores y talleres especializados.

Estas experiencias tienen algo en común: todas se llevarán a cabo a cielo abierto. Una decisión que se ha resaltado por parte de la Gobernación, porque es una feria única en su estilo, apartada de los burós y los centros de convenciones, que se traslada a las calles, a las manos de quienes, grano a grano, enaltecen la historia de este departamento.

Así mismo, la gobernadora recordó la importancia de la Escuela Regional del Café, una iniciativa con sede en el Líbano que busca fortalecer el talento humano del sector cafetero, promoviendo el desarrollo de competencias, la apropiación de conocimientos técnicos avanzados y el mejoramiento continuo de la calidad del café a 1.000 estudiantes cada año. Ahora, añadió la gobernadora, la Escuela cuenta con una sede alterna en Bilbao.

Para Matiz lo más importante en esta faceta es que “el estudio dignifica la vida de los jóvenes tolimenses”, y reconoció que ambas escuelas han sido un éxito en el departamento.

Finalmente, en el cierre de la inauguración se le dio la banda honorífica del departamento del Tolima a uno de los hijos más queridos de Chaparral: Alfonso Gómez, quien fue embajador en Austria, fiscal general de la nación y ministro de Justicia, y el encargado de recibir la primera franja vinotinto y oro.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Gobernación del Tolima.