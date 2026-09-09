Las fotos de los colombianos afectados por el terremoto llegarán a las pantallas más grandes del mundo como parte de una gran campaña de solidaridad

A un mes del terremoto que sacudió con fuerza el occidente de Colombia, la emergencia entra en una nueva etapa. La atención humanitaria continúa, pero se suma ahora una tarea de largo alcance: reconstruir viviendas, recuperar infraestructura y acompañar a las familias que perdieron sus hogares o resultaron afectadas por el sismo.

El balance del Gobierno nacional da cuenta de la magnitud de la tragedia. Según el reporte oficial, 35.987 viviendas fueron destruidas y 198.601 averiadas. Además, resultaron afectados 4.261 centros educativos, 404 centros de salud, 121 acueductos, 89 puentes vehiculares y 482 vías. Por esa razón es fundamental avanzar en la reconstrucción, que se proyecta tardará hasta 2028 o 2030.

El sismo, sin embargo, no es la única emergencia que mantiene ocupados a los organismos de atención. El país atraviesa también una temporada de incendios forestales asociada a las condiciones de menos lluvias y al fenómeno de El Niño. Entre el 16 de junio y el 6 de agosto se registraron 438 incendios en 191 municipios de 19 departamentos, con una afectación aproximada de 7.153 hectáreas de cobertura vegetal.

En medio de este panorama, las organizaciones sociales también intentan mantener la ayuda en los territorios golpeados. Una de ellas es la Fundación Agencia Social, que junto a un grupo de instituciones puso en marcha la campaña “We stand with Colombia”, con el objetivo de recaudar recursos para apoyar la reconstrucción de las familias damnificadas.

La iniciativa busca llevar los rostros de colombianos a pantallas gigantes de lugares emblemáticos del mundo como parte de una estrategia de visibilización y recaudo. Quienes quieran participar pueden realizar una donación y enviar su fotografía a través de la plataforma de Agencia Social.

“La idea es simple pero poderosa: llevar los rostros de colombianos reales”, explicó Verónica Vélez, directora ejecutiva de la Fundación Agencia Social. Según la organización, los mensajes aparecerán de manera rotativa durante 15 segundos en “las pantallas más grandes del mundo” y servirán como mecanismo para dirigir nuevas donaciones.

La campaña parte de una primera respuesta a los esfuerzos de la agencia junto a la Fundación Colombia Cuida Colombia, que buscaban recaudar y transportar ayuda humanitaria. De acuerdo con Vélez, durante los primeros días fueron activados 367 voluntarios, enviados 13 camiones a las zonas afectadas y movilizadas más de 160 toneladas de ayuda, entre alimentos, colchonetas, ropa e insumos médicos.

A esa operación se sumó un equipo de nueve médicos especialistas voluntarios que viajó desde Bogotá para atender la emergencia en Pereira y Chocó. La organización también reportó apoyo a comunidades afectadas por incendios, entre ellas la de Pijao, en Quindío.

Ahora, el desafío para estas organizaciones es acompañar el paso de la atención inmediata a la recuperación. Desde Agencia Social detallan que están en la búsqueda de nuevos aliados para llevar recursos y asistencia a los territorios que todavía enfrentan las consecuencias del terremoto.

El cambio de etapa, según lo señalado por el presidente Abelardo De La Espriella, supone avanzar en la restauración de las comunidades y de la infraestructura afectada.“Todavía queda mucho por hacer, tenemos que tocar muchas puertas y es importante recordar que los buenos somos más, que el mundo está lleno de pequeñas acciones y todos podemos ayudar”, concluyó Vélez.