Nación

🔴 En vivo | Se cumple un mes del fuerte terremoto en Colombia que dejó 321 muertos; así será la conmemoración en las zonas afectadas

Las comunidades de las regiones más golpeadas siguen enfrentando las pérdidas, la emergencia y el reto de reconstruir sus vidas y sus territorios.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
9 de septiembre de 2026 a las 9:32 a. m.
Cali conmemora un mes del terremoto con una jornada de homenaje y memoria en honor a las víctimas de la tragedia.
Cali conmemora un mes del terremoto con una jornada de homenaje y memoria en honor a las víctimas de la tragedia. Foto: AFP

Ha pasado un mes desde el terremoto que sacudió a Colombia y dejó una estela de muerte, destrucción y miles de personas afectadas.

Mientras las cifras del desastre siguen marcando la magnitud de la tragedia, en las regiones más afectadas las comunidades enfrentan hoy el duelo, las pérdidas materiales y el desafío de reconstruir sus hogares y recuperar su vida cotidiana.

9:30: Cali recordará a las víctimas del terremoto con 90 segundos de silencio

Este 10 de septiembre, Cali conmemora un mes del terremoto con un homenaje a las víctimas y a las familias afectadas.

La Alcaldía invitó a los caleños a sumarse a la jornada. Quienes se movilicen en vehículos podrán detenerse durante 90 segundos y hacer sonar las bocinas de carros o motocicletas.

El alcalde Alejandro Eder también convocó a los medios de comunicación a realizar 90 segundos de silencio durante sus emisiones, en memoria de las víctimas.