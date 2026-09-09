🔴 En vivo | Se cumple un mes del fuerte terremoto en Colombia que dejó 321 muertos; así será la conmemoración en las zonas afectadas

Ha pasado un mes desde el terremoto que sacudió a Colombia y dejó una estela de muerte, destrucción y miles de personas afectadas.

Mientras las cifras del desastre siguen marcando la magnitud de la tragedia, en las regiones más afectadas las comunidades enfrentan hoy el duelo, las pérdidas materiales y el desafío de reconstruir sus hogares y recuperar su vida cotidiana.

9:30: Cali recordará a las víctimas del terremoto con 90 segundos de silencio

Este 10 de septiembre, Cali conmemora un mes del terremoto con un homenaje a las víctimas y a las familias afectadas.

La Alcaldía invitó a los caleños a sumarse a la jornada. Quienes se movilicen en vehículos podrán detenerse durante 90 segundos y hacer sonar las bocinas de carros o motocicletas.

El alcalde Alejandro Eder también convocó a los medios de comunicación a realizar 90 segundos de silencio durante sus emisiones, en memoria de las víctimas.



