A un mes del terremoto, aseguradoras han pagado $ 95.076 millones a los afectados

Un mes después del terremoto ocurrido el 10 de agosto en el país, las compañías aseguradoras siguen avanzando en la atención de los damnificados. Con corte al 7 de septiembre, el valor asegurado relacionado con los siniestros reportados asciende a $ 3,7 billones, cifra que representa un incremento de $ 1 billón frente a la semana anterior.

Aseguradoras aceleran pagos tras el terremoto: ya han desembolsado $42.992 millones

A lo largo del primer mes, las aseguradoras han recibido 68.270 reclamaciones, frente a las 66.370 registradas en el reporte anterior, lo que equivale a un aumento del 3 % en apenas ocho días y del 550 % en comparación con el balance inicial de la emergencia, cuando se contabilizaban 10.465 casos.

En materia de indemnizaciones, las compañías ya han desembolsado $ 95.076 millones, un 121 % más que en el corte anterior. Estos recursos están llegando directamente a los asegurados y contribuyendo a la reparación de viviendas, comercios, copropiedades y otros bienes afectados.

Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, señaló que “nuestra prioridad sigue siendo acompañar a las personas, familias, empresas y copropiedades afectadas. Los $ 3,7 billones estimados en indemnizaciones reflejan la magnitud de los daños asegurados y, sobre todo, el compromiso que hoy tiene el sector con quienes confiaron la protección de su patrimonio a una aseguradora”.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda. Foto: Fasecolda

Afectación territorial

Las reclamaciones ya se extienden a 451 municipios en 31 departamentos. Los más afectados son Valle del Cauca, con 28.201 siniestros y $ 46.220 millones pagados; Risaralda, con 14.755 reclamaciones y $ 26.337 millones desembolsados; Quindío, con 8.158 casos y $ 12.446 millones pagados; Caldas, con 3.998 siniestros y $ 4.677 millones; y Antioquia, con 5.847 reclamaciones y $ 660 millones pagados.

Por tipo de seguro

En el ámbito nacional, el ramo de terremoto (que incluye hogar e incendio) concentra la mayoría de las reclamaciones, con 63.786 casos y una reserva de $ 3,34 billones. Le siguen automóviles, con 1.219 reclamaciones y $ 22.900 millones en reserva; riesgos laborales, con 1.113 casos y $ 16.600 millones; y lucro cesante, con apenas cinco reclamaciones, pero una reserva de $ 33.900 millones.

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Orientación para los afectados

Fasecolda habilitó en su página web (fasecolda.com) un ABC dirigido a las personas afectadas por el terremoto, donde pueden encontrar información sobre qué hacer en caso de daños, cómo reportar un siniestro, qué coberturas aplican y los pasos para presentar una reclamación ante su aseguradora.

El gremio insistió en que los afectados tienen hasta dos años para radicar su reclamación y que pueden hacerlo directamente ante su compañía de seguros o a través de su asesor, sin necesidad de intermediarios.