Solo uno de cada diez hogares en Colombia tiene seguro de hogar: ¿qué pasa tras un terremoto?

El sismo del 10 de agosto volvió a poner en evidencia la baja cobertura de seguros de vivienda en el país. Expertos explican qué deben revisar los propietarios y cómo proceder ante posibles daños.

Cuando ocurre un terremoto, una de las primeras preguntas para los propietarios es si su vivienda está asegurada y qué daños cubre realmente la póliza. En Colombia, esta protección sigue siendo limitada: según cifras de Fasecolda, apenas el 9,3 % de los hogares cuenta con algún tipo de seguro de hogar.

Esto significa que más de nueve de cada diez viviendas no cuentan con esta protección y deben asumir directamente las pérdidas que pueda ocasionar un evento de este tipo.

Además, tener un seguro relacionado con la vivienda no significa que todos los daños estén cubiertos. En el caso de los créditos hipotecarios, por ejemplo, existen pólizas de incendio y terremoto, cuya cobertura y valor asegurado deben revisarse en las condiciones del contrato.

“Uno de los principales problemas después de un evento como este es el desconocimiento sobre qué tipo de póliza tiene realmente cada propietario y cuál es el alcance de su cobertura”, explica Karina Tatiana Reyes, expresidenta de la Junta Directiva de Fedelonjas y gerente general de Inmobiliaria Esteban Ríos SAS.

También existen seguros voluntarios de hogar que pueden cubrir la estructura y los contenidos del inmueble, además de coberturas adicionales como alojamiento temporal o remoción de escombros, dependiendo de la póliza.