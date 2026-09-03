Motociclistas que ayudan tras el sismo: estas son las recomendaciones para movilizarse de forma segura

Tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, motociclistas de distintas regiones del país han puesto sus vehículos y su tiempo al servicio de las comunidades afectadas.

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En San José, Caldas, entre 30 y 40 motociclistas participaron en una jornada solidaria en la que entregaron mercados, agua y frazadas, además de realizar aportes económicos y promover el consumo en establecimientos locales. En Quibdó, el grupo de jóvenes Los Bárbaros ha apoyado la recepción y descarga de vehículos que transportan ayudas humanitarias.

Ante estas labores, Movemos Colombia, iniciativa de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, recordó que ayudar también implica movilizarse de manera segura.

En cuanto a esto, Iván Darío García, director ejecutivo de la Cámara, señaló que “en una emergencia, contar con medios de transporte ágiles puede ser determinante para mantener conectadas a las comunidades y facilitar el traslado de ayudas y suministros. Pero ayudar también implica hacerlo de manera segura. Una motocicleta puede contribuir a mantener esa conexión en algunos corredores de difícil acceso, siempre que las condiciones permitan transitar y se sigan las indicaciones de las autoridades”.

Entre las principales recomendaciones están usar siempre casco certificado y elementos de protección, moderar la velocidad y aumentar la distancia con otros vehículos. También se aconseja evaluar los obstáculos y no atravesar grietas, escombros o charcos cuya profundidad o estabilidad no pueda determinarse.

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Los motociclistas deben además dar prioridad a vehículos de emergencia y maquinaria, mantener distancia de las zonas de trabajo y consultar el estado de las vías antes de salir. Si encuentran un tramo inseguro o bloqueado, deben detenerse en un lugar seguro, evitar rutas improvisadas y respetar las restricciones oficiales.

“Cuando una comunidad se organiza, cada motocicleta puede convertirse en una oportunidad para ayudar. Pero en una emergencia no se trata de asumir riesgos innecesarios. Volver seguros también es ayudar”, concluyó García.