El terremoto que afectó distintas zonas de Colombia dejó viviendas destruidas, familias afectadas y pérdidas materiales que requerirán atención durante los próximos meses. Mientras avanzan las labores de reconstrucción, empresas y ciudadanos han comenzado a movilizar recursos para acompañar a las personas afectadas.

En esa tarea participa NCS Brands, grupo propietario de las marcas QUEST y QST, que puso en marcha la iniciativa ‘QUEST FOR CHANGE’, con diferentes acciones para entregar ayudas y facilitar que personas de todo el país puedan contribuir.

Para la compañía, nacida en Cali y con una parte importante de su talento humano en las ciudades afectadas, la situación también tiene una dimensión cercana. Además de las ayudas destinadas a las comunidades, la firma busca proteger a sus colaboradores, mantener los puestos de trabajo y garantizar la continuidad de su operación.

NCS Brands donará 1.000 prendas y habilitará aportes económicos para afectados por terremoto Foto: NCS Brands / API

“Para nosotros, seguir operando también es una forma de reconstruir. Somos una empresa caleña y tenemos colaboradores y familias que están viviendo de cerca los efectos de esta emergencia. Por eso creemos que proteger a nuestra gente, cuidar el empleo y generar mecanismos para que más personas puedan aportar, hacen parte de la responsabilidad que tenemos con nuestra región”, señala Francisco Chaux, gerente general de la compañía.

Como parte de la iniciativa, desarrollada junto con Propacífico, NCS Brands donará 1.000 prendas nuevas, entre camisetas, polos, buzos, jeans y calzado, para personas que perdieron sus pertenencias.

La empresa también instalará códigos QR en sus tiendas físicas y canales digitales de QUEST, mediante los cuales cualquier ciudadano podrá realizar contribuciones económicas desde cualquier ciudad del país. Los recursos serán canalizados por la fundación aliada hacia las zonas que requieren apoyo.

Otra alternativa será la colección QUEST x La Linterna, cuyas camisetas estarán disponibles por $49.900 en quest.com.co. El 100 % del valor de las ventas será destinado a la atención y recuperación de las comunidades afectadas, sin que la empresa obtenga utilidades de esta comercialización.

Las ayudas económicas y materiales podrán acompañar distintas etapas de la reconstrucción, desde la atención de las familias que perdieron sus bienes hasta la recuperación de viviendas, espacios comunitarios y medios de vida. Por ello, los mecanismos habilitados permanecerán disponibles durante los meses que tome este proceso.