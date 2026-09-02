Bavaria abre 49 vacantes de prácticas para estudiantes universitarios en 2027

Bavaria abrió una convocatoria nacional de prácticas para estudiantes universitarios que busquen complementar su formación académica con una primera experiencia laboral en la compañía.
El programa ofrece 49 vacantes en áreas como comunicaciones, compras, tecnología, finanzas, logística, marketing, producción, ventas, recursos humanos y sostenibilidad. Los seleccionados podrán integrarse a equipos multidisciplinarios y participar en proyectos relacionados con las prioridades del negocio.
La convocatoria está dirigida a estudiantes mayores de edad que cursen penúltimo o último semestre de una carrera universitaria, cuenten con el aval de su institución educativa para iniciar sus prácticas en 2027 y no hayan firmado previamente un contrato de aprendizaje SENA.
Quienes sean seleccionados recibirán un auxilio económico mensual de $2 millones y estarán vinculados mediante un contrato especial de aprendizaje por seis meses o un año.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de septiembre de 2026. Los interesados pueden consultar los requisitos y postularse a través de la plataforma de talento de Bavaria.