Allianz facilita indemnizaciones a hogares afectados por el terremoto

El sector asegurador busca agilizar la recuperación de los hogares afectados por el sismo de 7,4 grados del pasado 10 de agosto. En ese contexto, Allianz Colombia anunció una flexibilización del deducible para la cobertura de terremoto de algunos asegurados, con el objetivo de facilitar el acceso a las indemnizaciones.

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Los daños materiales en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca se estiman preliminarmente en cerca de $30 billones: $24,5 billones en edificaciones y $5,5 billones en infraestructura. Además, unas 27.000 viviendas habrían sido destruidas por completo y más de 127.500 inmuebles presentan daños graves.

La medida establece un deducible especial de 1 % del valor asegurado para quienes cumplan las siguientes condiciones definidas por la compañía: el inmueble debe tener un valor asegurable de hasta $300 millones, estar en estratos 1, 2 o 3, haber sido declarado pérdida total y contar con una póliza que cubra el inmueble o este junto con sus contenidos.

En la práctica, el menor deducible reduce la parte de la pérdida que asume directamente el asegurado antes de recibir la indemnización.

Allianz también reportó 3.572 reclamaciones de hogar y el despliegue de más de 100 peritos y ajustadores. Activó centros de operaciones en Cali, Pereira y Armenia, implementó validaciones automáticas para reducir trámites y estableció anticipos a proveedores en casos de infraestructura crítica.

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“En una emergencia de esta magnitud, responder no es solamente indemnizar: es estar presentes, agilizar los procesos de atención y reclamación”, señaló Juan Francisco Sierra, CEO de Allianz Colombia.

La situación vuelve a poner sobre la mesa la baja cobertura de seguros de hogar. Según Fasecolda, solo 9,3 % de las viviendas colombianas cuenta con algún tipo de seguro de hogar. Con corte al 14 de agosto, el sector había recibido 10.465 reclamaciones por el terremoto, de las cuales 9.310 correspondían a daños sobre inmuebles.

Para Allianz, el seguro cumple un papel clave para proteger el patrimonio familiar y acelerar la reconstrucción de las regiones afectadas.