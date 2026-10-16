Definido el canal que transmite Barcelona vs. Betis: señal será exclusiva

Barcelona visita al Real Betis, este sábado 17 de octubre, por la novena fecha de LaLiga de España. El partido tiene hora de arranque a las 11:30 a.m. (horario colombiano) y podrá ser visto por el canal DSports y su plataforma de streaming, DGO.

Anuncio oficial del Barcelona sobre Raphinha: se decidió a horas del partido clave contra Betis

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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confirmó este viernes que el extremo brasileño Raphinha y el centrocampista Frenkie de Jong están recuperados de sus lesiones, aunque se mostró cauto con la posibilidad de que jueguen contra el Betis.

“Si le preguntas a él (Raphinha) te dirá que está listo, pero para mí hay que ir paso a paso”, dijo Flick en la rueda de prensa previa al encuentro liguero del sábado.

🚨🔵🔴 Raphinha is officially back and ready to play after the injury. Hansi Flick: “Raphinha is ready. But on my end, we have to take it step by step. We have a lot of matches ahead in the coming days and weeks, so we need to proceed with caution and manage his minutes”. https://t.co/afrAcxEW1J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2026

El brasileño sufrió un edema muscular en la pierna derecha jugando con su selección en el último parón internacional.

Raphinha se perdió los dos partidos disputados por el Barça después de la pausa internacional contra Getafe en LaLiga y Galatasaray en la Champions.

“Ayer (jueves) entrenó con el equipo y lo hizo bien, pero tenemos muchos partidos en los próximos días”, recordó el técnico azulgrana.

El Barça comienza una dura semana en Sevilla contra el Betis, antes de enfrentarse al PSG en la Liga de Campeones y acabar el 25 de octubre con el clásico liguero contra el Real Madrid.

“Lo mejor es que está disponible y también Frenkie”, aseguró Flick.

El centrocampista neerlandés regresó del Mundial 2026 con una lesión en la rodilla y tras seguir un tratamiento conservador para no pasar por quirófano, está listo de nuevo.

“Parece que todo está bien, incluso en los entrenamientos. Creo que está listo para jugar algunos minutos”, dijo Flick sobre de Jong.

“Nos da una opción más y eso es bueno”, añadió el técnico germano que también admitió la dificultad de gestionar los minutos de Lamine Yamal.

“Lamine es un jugador muy especial y soy consciente de que hay que gestionar sus minutos”, dijo Flick.

Hansi Flick, DT del Barcelona Foto: AP Photo/Alberto Saiz

Lamine Yamal ha jugado completos ocho de los diez encuentros oficiales disputados por el club azulgrana esta temporada y en los otros dos fue sustituido tras una hora de juego.

“Pero, lo más importante es que disfrute del fútbol y lo está haciendo”, aseguró Flick.

“No quiero interrumpir esa situación, pero soy consciente de que hay que gestionar los minutos”, concluyó.

Canal y hora para ver EN VIVO al Barcelona contra Betis

Partido : Real Betis vs. F.C. Barcelona

: Real Betis vs. F.C. Barcelona Fecha : sábado, 17 de octubre de 2026

: sábado, 17 de octubre de 2026 Hora : 11:30 a.m. (horario colombiano)

: 11:30 a.m. (horario colombiano) Canal : Dsports y DGO

: Dsports y DGO Estadio: La Cartuja

*Con información de AFP