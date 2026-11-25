Barcelona ganó este miércoles contra Sabah en el Estadio Olímpico de Bakú (1-4), partido válido por la quinta jornada de la Champions League 2026/27. De esta manera llegó a doce puntos y se afianzó en la cuarta posición de la tabla tras un duelo nada habitual para los de Hansi Flick.

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Los azulgranas cumplieron con una victoria obligada en un feudo desconocido, impulsados por el doblete de Anthony Gordon y los tantos de Karim Adeyemi y Gabriel Jesus, mientras que Joy-Lance Mickels maquilló el marcador para el Sabah.

A pesar de la ausencia de Lamine Yamal y Rodri, que se quedaron fuera del viaje por lesión, Barcelona cumplió con las expectativas y sacó los tres puntos de su visita a Azerbaiyán con una nómina plagada de suplentes.

Sabah 1-4 Barcelona

Durante los primeros compases, el equipo catalán se mostró demasiado flojo, con balón pero sin ritmo, ante un Sabah que se plantó con un 4-4-2 atrás y buscando contragolpes.

El giro en el marcador se produjo en el minuto 31, con el tanto de Anthony Gordon, que ya había marcado con Newcastle el año pasado en Bakú y repitió esta vez como azulgrana con algo de fortuna porque empujó a la red un mal despeje, muerto en el área chica, del portero Pokatilov tras una buena jugada y centro de Karim Adeyemi desde la derecha, en un tanto tranquilizador y afortunado.

La balanza se inclinó definitivamente en el segundo tiempo. Sobre el minuto 51, Gordon firmó su doblete y el 0-2 al recoger otro regalo de Pokatilov -en el enésimo rechace flojo- para fusilarle con tiro de sobrepique.

Karim Adeyemi consiguió el tercero para Barcelona antes de la hora de juego. El delantero alemán aprovechó un centro de Alejandro Balde para rematar de primera, con la derecha y lanzándose al suelo.

Y en el 60′, Gabriel Jesus puso la cereza sobre el pastel. El brasileño capturó un nuevo mal rechace de Pokatilov, que detuvo muy bien el cabezazo previo de Koundé pero volvió a asistir sin querer a los visitantes.

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Sabah logró el descuento en cuestión de minutos, pero ya era demasiado tarde para siquiera poner en problemas a los dirigidos por Hansi Flick. Joy-Lance Mickels marcó el último gol del compromiso para sentenciar el marcador por 1-4.

FC Barcelona selló una victoria obligada que le permite sumar doce puntos en la Champions League y ubicarse en la cuarta casilla de la tabla a tres puntos del Real Madrid.

*Con información de Europa Press.