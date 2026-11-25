El Tour Colombia 2027 empezó a tomar forma con los primeros equipos confirmados por la organización. De momento se cuenta con la presencia de NSN Cycling Team y Netcompany Ineos, aunque se sumarán otros más en las próximas semanas.

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Después de dos años consecutivos sin disputarse, el Tour Colombia regresa con un recorrido que empezará en la ciudad de Medellín y terminará en el Alto de Palmas luego de seis etapas.

Las máximas figuras del ciclismo colombiano harán presencia del 26 al 31 de enero; sin embargo, los organizadores también esperan contar con la presencia de ciclistas internacionales.

En otras ediciones ya estuvieron corredores como Julian Alaphilippe, Bob Jungels, Mark Cavendish, Chris Froome y Alejandro Valverde, quienes deleitaron a los espectadores con su calidad sobre la bicicleta.

Richard Carapaz anuncia su participación

Este año en Antioquia no será la excepción. El ecuatoriano Richard Carapaz, ciclista recién llegado al NSN Cycling, anunció que arrancará su temporada 2027 en el Tour Colombia.

“Por ahora, comenzaré en el Tour Colombia, una carrera que conozco muy bien y que he disputado durante varios años. Ese será mi punto de partida”, aseguró en declaraciones para CyclingUpToDate.

Carapaz fue subcampeón en la edición de 2024 y tiene una victoria de etapa en su palmarés. Lo más seguro es que el ecuatoriano venga acompañado por Santiago Buitrago, ciclista colombiano que también fue fichado por el NSN para la próxima temporada.

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Aunque su cédula es ecuatoriana, Richard tiene un gran cariño por Colombia y a raíz de eso aceptó la invitación de participar en la carrera.

La ‘Locomotora’ del Carchi, como le apodan de cariño, atraviesa un gran momento a nivel individual. Este año conquistó la clasificación de la montaña en el Tour de Francia y fue cuarto en la clasificación general de la Vuelta a España.

Richard Carapaz culminó su paso por el EF Education EasyPost Foto: Getty Images

El Tour Colombia será una buena oportunidad para soltar las piernas y estrenarse con el NSN Cycling, equipo al que llegó procedente del EF Education.

Con las ilusiones renovadas, Carapaz también anunció que su objetivo principal del 2027 será el Giro de Italia. “Aún tenemos que hablarlo, porque contamos con muchas opciones y queremos preparar el Giro de Italia de la manera adecuada”, expresó.

“En este momento tenemos un objetivo claro: Giro de Italia. Después decidiremos si hacemos Giro-Tour o Giro-Vuelta”, agregó.

Carapaz considera que es “muy ambicioso” apuntarle a la corsa rosa, que además será la primera grande que dispute como corredor del NSN. Hacer un buen papel en la general podría abrirle camino de cara al Tour, además sabiendo que acaban de anunciar a Primož Roglič como nuevo fichaje de lujo.